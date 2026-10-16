La diputada Merilyn Gómez Pozos, conocida como Mery Pozos, formalizó su registro como aspirante a la coordinación de Morena en la ciudad de Guadalajara rumbo a las elecciones 2027.

Durante una asamblea informativa, Mery Pozos reconoció su interés en coordinar los trabajos territoriales de Morena en Guadalajara y adelantó que confiará en el proceso interno del movimiento.

Me registré el día de ayer y aquí está. Vamos a participar y a confiar en esta encuesta. Mery Pozos

Mery Pozos participa en el proceso interno de Morena para la coordinación de Guadalajara

Este jueves 15 de octubre, Mery Pozos reveló que se registró como aspirante para encabezar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guadalajara rumbo a las elecciones 2027.

Mery Pozos participa en el proceso interno de Morena para la coordinación de Guadalajara (Captura de pantalla)

Mery Pozos mencionó que ha recorrido la “ciudad de punta a punta” y se ha percatado de la necesidad que tienen las personas de Guadalajara, de ahí su intención de buscar el nombramiento.

Me han permitido darme cuenta de todo lo que hay por hacer y de cuánto podemos lograr si trabajamos juntas y juntos. Por eso quiero participar, para seguir caminando a ras de tierra, escuchando a las y los tapatíos y construyendo la transformación que nuestra ciudad merece. Mery Pozos

Asimismo, Mery Pozos celebró el proceso interno de Morena para definir a sus coordinadores, pues, según ella, no ganan los más populares, sino los mejores perfiles que tienen una trayectoria limpia.

Ante esto, Mery Pozos dijo tener “la cara bien limpia” y adelantó a los asistentes de su asamblea informativa que “no les fallará”. Prometió atender las urgencias ciudadanas como la del agua potable.

La formalización de su registro se da luego de que Mery Pozos criticara al gobierno de Movimiento Ciudadano por la falta de respuestas ante las denuncias sobre el agua potable en la zona.

Mery Pozos cuestionó la falta de mantenimiento de las plantas potabilizadoras y exigió explicaciones sobre la operación del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

En diversas ocasiones, Mery Pozos ha cuestionado el esquema que propone el gobierno de Jalisco para solucionar el problema del agua, rechazado su privatización y el endeudamiento del estado.