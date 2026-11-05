La Universidad de Guadalajara (UdeG) solicita ayuda para localizar a Santiago Méndez Olide, estudiante desaparecido desde el 30 de octubre en Ocotlán, Jalisco.

De acuerdo con los detalles de la desaparición De Santiago Méndez Olide, el joven salió del Centro Universitario de la Ciénega de la UdG el viernes 30 de octubre, tras lo cual se desconoce su paradero.

Sus familiares y compañeros de Cuciénega protestaron la tarde de este miércoles 4 de noviembre en Ocotlán para que Santiago Méndez Olide sea localizado con vida.

UdeG busca a Santiago Méndez Olide, estudiante desaparecido en Ocotlán, Jalisco

La UdeG solicita la colaboración para localizar a Santiago Méndez Olide, estudiante de Cuciénega desaparecido en Ocotlán, Jalisco, el viernes 30 de octubre, en la colonia Linda Vista.

De acuerdo con su ficha de búsqueda, Santiago Méndez Olide es de complexión robusta y mide 1.75 metros de altura, además de que tiene como señas particulares cicatrices de acné en:

Rostro

Pecho

Espalda

Santiago Méndez Olide es un joven de 21 años, de tez morena clara y ojos café claro, con cabello lacio, negro y corto, quien salió de la Cuciénega con dirección a la pista de Ocotlán.

El día de su desaparición, Santiago Méndez Olide vestía playera negra de cuello redondo y manga corta, así como un pantalón azul oscuro de mezclilla y tenis deportivos de color negro, mismo tono de una mochila escolar con logo de Puma.

Tanto la UdeG como Cuciénega solicitan que cualquier indicio de su paradero o información que ayude a localizarlo, sea reportado al 33-3145-6314.

Buscan a Santiago Méndez Olide, estudiante de la UdeG desaparecido en Jalisco (Comisión de Búsqueda de Jalisco)

Desaparición de Santiago Méndez Olide: familiares protestan en Ocotlán

Durante la tarde de este miércoles 4 de noviembre, en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado de Jalisco en Ocotlán, se vio una protesta por parte de familiares de Santiago Méndez Olide.

Al respecto, la madre de Santiago Méndez Olide pidió a las autoridades y a quienes se hayan llevado al joven de 21 años, que lo regresen con vida, ya que su desaparición la está matando.

La comitiva se movilizó también por varias calles de Ocotlán, por lo que funcionarios del ayuntamiento recibieron a los familiares y amigos De Santiago Méndez Olide.