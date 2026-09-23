La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante de la BUAP desaparecido desde el 5 de septiembre de 2026.

El joven fue localizado en el río Alseseca, en la colonia Lomas de San Miguel de Puebla, tras 17 días de búsqueda.

Estudios periciales determinaron traumatismo cráneo facial como causa de muerte, compatible con una caída.

La BUAP lamentó la muerte del estudiante y envió condolencias a familiares y amigos, mientras autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) (Fiscalía de Puebla)

Cronología de la desaparición de Hugo Alejandro Hernández Tello en Puebla

El pasado sábado 5 de septiembre de 2026 fue la última vez que Hugo Alejandro Hernández Tello fue visto con vida en la colonia Zaragoza.

De acuerdo con los padres, el joven de 25 años salió a jugar un partido de futbol en el Parque Ecológico Revolución Mexicana.

Días más tardes, el 16 de septiembre, y ya iniciada una búsqueda por la desaparición, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), Francisco Sánchez González, descartó secuestro o privación de la livertad en la línea de investigación.

Búsqueda de Hugo Alejandro Hernández Tello, estudiante desaparecido de BUAP (@ferperezcorona)

Sánchez González hizo referencia a los videos de cámaras de seguridad que captaron a Hugo Alejandro descender por una barranca junto al río Alseseca.

Hugo Alejandro Hernández Tello era estudiante de la Licencitura en Administración de la BUAP.

Tras confirmarse la muerte del joven, la casa de estudios emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de Hugo Alejandro y enviando sus condolencias a familiares y amigos.