César Saucedo se incorporó este miércoles al gabinete de Sinaloa, para tomar el lugar de Yeraldine Bonilla al frente de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa.

La designación se formalizó durante la tarde, cuando la mandataria estatal Graciela Domínguez tomó protesta al funcionario y le entregó su nombramiento para incorporarse a su gobierno.

Yeraldine Bonilla presentó su renuncia solo unos momentos antes, con un mensaje en el que externó su agradecimiento a Graciela Domínguez y al gobernador con licencia, Rubén Rocha.

Yeraldine Bonilla renuncia (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

Graciela Domínguez toma protesta a César Saucedo como titular de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa

Durante el acto, celebrado este miércoles 4 de noviembre, la gobernadora Graciela Domínguez le pidió a César Saucedo desempeñar sus nuevas responsabilidades con sentido humanista.

Asimismo, lo llamó a mantener cercanía con la ciudadanía, bajo el compromiso de impulsar acciones orientadas al bienestar de las familias sinaloenses.

Previo a su nombramiento, César Saucedo se desempeñó como subsecretario de Pesca de noviembre de 2021 a noviembre de 2022, además de haber ocupado la dirección del Instituto Sinaloense de Pesca y Acuacultura.

César Saucedo llega al gabinete de Sinaloa (Especial )

Nombramiento de César Saucedo trascendió desde septiembre

La posible incorporación de César Saucedo al gabinete estatal ya había sido anticipada desde finales de septiembre de 2026, aunque en ese momento no existía confirmación nacional.

No obstante, este miércoles 4 de noviembre se oficializó su ascenso tras la salida de la exfuncionaria Yeraldine Bonilla, lo que se suma a una serie de cambios en el gobierno de Graciela Bonilla.