En el marco del Mundial 2026, el alcalde Andrés Mijes presentó el Festival “Goles de Cabeza: Pensar el Fútbol”, una plataforma cultural que busca fortalecer la cultura, la inteligencia colectiva y la visión compartida de Nuevo León.

Rumbo a la justa mundialista, esta iniciativa proyecta a la Zona Metropolitana de Nuevo León como un referente nacional de reflexión, identidad y conversación pública en torno al deporte.

Durante el anuncio oficial, Mijes subrayó que el Mundial no debe entenderse únicamente como un calendario de partidos, sino como una oportunidad histórica para consolidar el desarrollo cultural y social del estado.

El fútbol se juega con los pies, pero se define con la cabeza y en equipo. Y Nuevo León sabe jugar en equipo cuando decide construir. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes impulsa cultura y pensamiento estratégico rumbo al Mundial 2026

Del 23 de febrero al 1 de marzo, el festival reunirá a figuras nacionales e internacionales como Andoni Zubizarreta y Javier Risco, con la asesoría del escritor Juan Villoro.

La programación incluye exposiciones históricas, teatro, documentales y espectáculos musicales.

El edil explicó que el festival refleja el modelo de la 4T Norteña y una visión de estado donde el desarrollo se concibe como un equipo bien equilibrado.

Señaló que un estado fuerte necesita creatividad, cultura y mayores oportunidades de bienestar para su población.

En ese esquema:

La defensa representa la economía sólida, la inversión estratégica y la planeación que blindan la competitividad de Nuevo León.

El medio campo simboliza la educación, la cultura y el tejido social que organizan y potencian el talento metropolitano.

La delantera es la capacidad de transformar el crecimiento en prosperidad compartida para las familias.

Andrés Mijes fortalece alianza con universidades de Nuevo León

El alcalde destacó que el festival integra a las principales universidades del estado (UANL, UDEM, U-ERRE y el Tecnológico de Monterrey) consolidando la alianza entre industria, conocimiento y cultura.

La iniciativa posiciona a la Zona Metropolitana de Nuevo León como una región capaz de encabezar grandes conversaciones nacionales sobre deporte, historia e identidad.

Asimismo, Andrés Mijes reiteró que este proyecto cultural está alineado con el modelo de Crecimiento con Justicia impulsado por la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Este es el equipo de la Presidenta. Un equipo que entiende que el desarrollo debe ser equilibrado, que la economía debe ser fuerte y que el bienestar debe compartirse como dice el Plan México, que es un plan ganador. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Andrés Mijes proyecta legado cultural más allá del Mundial

El edil subrayó que la transformación nacional debe traducirse en legado cultural y cohesión social en cada región. Reconoció especialmente el trabajo de la filántropa y activista cultural Bárbara Herrera por impulsar la cultura y el deporte como pilares del desarrollo con sentido social en la Zona Metropolitana.

Ante las opiniones divididas sobre el calendario mundialista asignado a Nuevo León, Mijes fue enfático:

En Nuevo León sí habrá grandes partidos. Los vamos a crear nosotros. Partidos de ideas, de cultura y de conversación pública que dejarán huella. Andrés Mijes, alcalde de Escobedo

Con “Goles de Cabeza”, la Zona Metropolitana de Nuevo León se proyecta como un espacio que convierte la emoción deportiva en capital cultural y posicionamiento nacional, demostrando que el verdadero legado del Mundial no solo se mide en goles, sino en la capacidad de una región para pensarse y avanzar unida.

La cartelera completa puede consultarse en las redes oficiales del Gobierno de Escobedo.