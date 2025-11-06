Reportan el asesinato del activista Essaú Román Pérez en Cihuatlán, Jalisco.

La mañana del lunes pasado 3 de noviembre fue asesinado el activista y abogado Essaú Román Pérez en Cihuatlán, quién fue encontrado con heridas de bala.

Ahora la Fiscalía del Estado de Jalisco está investigando este homicidio del que se desconoce el móvil del mismo por el momento.

Asesinan al activista Essaú Román Pérez en Cihuatlán, Jalisco tras oponerse a la construcción de un complejo turístico

En un domicilio ubicado sobre la calle Clemente Orozco, al cruce con Morelos en Cihuatlán, Jalisco hallaron muerto al abogado y activista Essaú Román Pérez.

Cabe recordar que el defensor se había pronunciado públicamente para evitar la construcción de un complejo turístico en tierras ejidales en Melaque donde había un antiguo hotel desde el año 2023.

Además este abogado representaba al Ejido Nuevo Centro de la Población Agrícola General Emiliano Zapata del que denunció que fue despojado de una zona conocida como Predio del Hotel Melaque.

Aunque en este predio que está en ruinas un particular obtuvo permiso municipal para construir, y mediante un amparo en enero pasado, el abogado y activista Essaú Román Pérez evitó que siguiera el proyecto al que denunció de despojo y corrupción.

También medios locales reportan que en torno a este caso, previamente un grupo de ejidatarios se manifestó en la sesión del cabildo del municipio 6 de septiembre del año 2024.

Mientras que Essaú Román Pérez le reclamó en ese entonces al presidente municipal, Polo Pelayo, quién se había comprometido en campaña a revisar este conflicto con los ejidatarios.

Luego de este asesinato al activista de Cihuatlán, Jalisco el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC) lo condenó.

En tanto las autoridades de Jalisco mantienen abiertas las diligencias correspondientes para dar con los responsables del asesinato del activista Essaú Román Pérez.