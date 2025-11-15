El líder sindical Efrén Neftalí Adame García fue asesinado hoy viernes 14 de noviembre de 2025 en la zona Costa Chica, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con los reportes, Efrén Neftalí Adame García fue víctima de un ataque armado en su contra cuando se encontraba en el municipio de Marquelia, Guerrero.

Efrén Neftalí Adame García, líder sindical asesinado (Especial)

Este viernes se reportó el asesinato del líder sindical Efrén Neftalí Adame García, luego de que hombres armados dispararan en su contra cuando se encontraba en el centro de Marquelia, en la Costa Chica de Guerrero.

Los hechos habrían ocurriendo mientras Efrén Neftalí Adame García estaba dentro de un local comercial, cuando fue sorprendido por los atacantes.

De inmediato se generó una fuerte movilización en la zona; sin embargo, los atacantes lograron huir con rumbo desconocido.

Hasta el lugar arribaron policías y servicios de emergencia, quienes solo confirmaron que el líder sindical había muerto tras recibir al menos un disparo en la cabeza.

Derivado de esta situación, autoridades de Guerrero iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar si Efrén Neftalí Adame García contaba con amenazas en su contra.

El líder sindical era hijo de Efrén Adame Montalván, quien ha ocupado el cargo de alcalde de Ometepec en al menos tres ocasiones.