Gastón Rodríguez, alcalde de Ures, Sonora, retó a golpes al activista Rafael Bracamontes, quien se opone a que se hagan presas en el Río Sonora.

Gastón Rodríguez dijo que si no pueden ponerse de acuerdo como “la gente civilizada, lo arreglamos como antes, a chingadazos”.

El alcalde de Ures señaló al activista que en su manifestación ofende a enfermos y amigos muy queridos suyos.

“Si no podemos ponernos de acuerdo como gente civilizada, lo arreglamos como antes a chingadazos, ya basta amigo” Gastón Rodríguez

¿Gastón Rodríguez amenazó a activista? “Hay gente que me quiere que sí es de mecha corta”

Gastón Rodríguez puso un mensaje en redes sociales en el que le dijo que vaya a Ures o que le deje la dirección de su negocio para “hablar en persona y arreglarnos”.

En su mensaje dijo que él no es de mecha corta pero hay gente cercana que sí lo es y se han sentido ofendidos por lo que los está incitando.

“Yo no soy de mecha corta, pero así como hay gente que no me quiere hay gente que sí y los incitas”, dijo en Facebook, lo cual han visto como una amenaza velada.

Activistas señalan a Gastón Rodriguez de amedrentamiento

Activistas señalaron que cualquier agresión en su contra hacen responsable a Gastón Rodríguez.

Cayetano Lucero, de Vigilia Sonora y Jose Luis Jara, de Diálogos Urgentes, pidieron frenar el amedrentamiento en su contra, así como en contra de otros activistas.

En redes sociales se ha destacado el cambio de opinión del alcalde Gastón Rodriguez pues antes él también estaba en contra de las presas.