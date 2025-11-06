Essaú Román Pérez fue un activista y abogado que fue asesinado en Cihuatlán, Jalisco al rechazar un proyecto turístico en un lugar conocido como Predio del Hotel Melaque.

Su muerte se registró el 3 de noviembre de 2025, día en el que activista fue asesinado. Su asesinato causó conmoción en la comunidad, misma que exige justicia.

A continuación te compartimos los datos que conocemos del activista como:

¿Quién era?

¿Cuántos años tenía?

¿Cuál era su signo zodiacal?

¿Tenía esposa?

¿Tenía hijos?

¿Qué estudió?

¿En qué trabajó?

¿Quién era Essaú Román Pérez?

Essaú Román Pérez era un activista y abogado que fue asesinado en Cihuatlán, Jalisco el 3 de noviembre de 2025.

Su asesinato ocurrió en medio de una disputa legal por tierras ejidales en Melaque, lugar donde un particular consiguió un permiso municipal para construir un complejo turístico.

Pero este proyecto fue detenido mediante un amparo que interpuso el abogado y activista Essaú Román Pérez, quién representaba al Ejido Nuevo Centro de la Población Agrícola General Emiliano Zapata.

En su denuncia acusan del despojo del Predio del Hotel Melaque, hecho que los ejidatarios ya habían reclamado anteriormente en protestas en septiembre de 2024.

Asimismo, Essaú Román Pérez había increpado al presidente municipal, Polo Pelayo, por este despojo debido a que el edil se había comprometido a solucionar este conflicto mientras estaba en campaña.

Por el momento el caso del asesinato de Essaú Román Pérez sigue bajo la investigación de las autoridades de Jalisco que buscan dar con los responsables por este crimen.

En tanto las diligencias siguen para saber el móvil de este asesinato.

¿Cuántos años tenía Essaú Román Pérez?

Algunos medios de comunicación reportan que Essaú Román Pérez, activista asesinado en Cihuatlán, Jalisco tenía 45 años de edad.

¿Cuál era su signo zodiacal Essaú Román Pérez?

Del signo zodiacal de Essaú Román Pérez, abogado y activista asesinado en Cihuatlán, Jalisco no se conoce este tipo de información debido a que no es pública.

¿Tenía esposa Essaú Román Pérez?

Tampoco por el momento hay información que indique si Essaú Román Pérez tenía esposa o no.

¿Tenía hijos Essaú Román Pérez?

Se desconoce si Essaú Román Pérez, abogado y activista asesinado en Jalisco tenía hijos o no.

¿Qué estudió Essaú Román Pérez?

De la poca información disponible que circula sobre Essaú Román Pérez, se puede intuir que estudió Derecho debido a que es señalado como abogado de profesión.

Mientras que de su especialidad tampoco se sabe cuál desempeñaba, pero podría ser enfocada al derecho agrario.

¿En qué trabajó Essaú Román Pérez?

Tampoco hay mucha información disponible sobre la trayectoria profesional de Essaú Román Pérez pero se sabe que fue abogado y activista.

Además de que se dedicó a representar legalmente al Ejido Nuevo Centro de la Población Agrícola General Emiliano Zapata.