Rafael Bracamonte es uno de varios activistas en Sonora que han alzado la voz contra diversas problemáticas en la entidad.

Algunas de ellas tienen que ver con derecho al agua, minería y más, por ello se han opuesto a la creación de presas junto al Río Sonora.

Aunque son varios los activistas que se han opuesto al proyecto, es contra Rafael Bracamonte que se ha hecho el reto de agarrarse a golpes por parte del alcalde de Ures. Por ello te contamos lo que sabemos del activista:

¿Quién es Rafael Bracamonte?

¿Qué edad tiene Rafael Bracamonte?

¿Quién es la esposa de Rafael Bracamonte?

¿Qué signo zodiacal es Rafael Bracamonte?

¿Cuántos hijos tiene Rafael Bracamonte?

¿Qué estudió Rafael Bracamonte?

¿En qué ha trabajado Rafael Bracamonte?

Rafael Bracamonte, el activista que se opone a presa en Río Sonora (Captura de pantalla )

Rafael Bracamonte es un activista que se ha pronunciado contra la construcción de presas junto al Río Sonora y contra otras problemáticas en el estado.

No se conoce ese dato de Rafel Bracamonte pero es una persona experimentada ya que en ocasiones ha advertido a la sociedad que no firmen peticiones de agrupaciones civiles ya que puédenla usar de manera negativa sus datos o incluso llegar al gobierno.

No hay datos públicos de su vida en pareja. Lo que sí se sabe es que no es el único activista que se ha pronunciado contra proyectos gubernamentales que atentarían contra el territorio, el acceso al agua y otros derechos.

Se desconoce ese dato sobre Rafale Bracamonte.

No se sabe si Rafael Bracamonte es padre de familia.

Se desconocen los estudios formales de Rafael Bracamonte. Es probable que estos sean de educación básica ya que no se encontraron datos en el Registro Nacional de Profesionistas.

Rafael Bravamente es un activista que pertenece al Movimiento No a las Presas en el Río Sonora, quien ha emprendido caravanas de rechazo a las presas del gobierno de Sonora.

Señaló que no confía en los proyectos ya que todos deberían ser públicos pero estos se buscan hacen sin darlos a conocer a la ciudadania.

Hizo campaña como candidato independiente en Ures como aspirante ciudadano y para que escribieran su nombre en el recuadro blanco de la boleta.

Alcalde de Ures, Gastón Rodríguez, reta a golpes a activista Rafael Bracamonte

Activistas señalan al alcalde de Ures, Gastón Rodríguez, de amedrentar activistas

Gastón Rodríguez, alcalde de Ures, Sonora, retó a golpes al activista Rafael Bracamonte, quien se opone a que se hagan presas en el Río Sonora.

Gastón Rodríguez dijo que si no pueden ponerse de acuerdo como “la gente civilizada, lo arreglamos como antes, a chingadazos”.

El Movimiento No a las Presas en el Río Sonora respondió que lo hace responsable de cualquier situación que pueda ocurrir debido a la intimidación que se ejerce contra los ciudadanos.