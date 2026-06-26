Alejandro Fernández protagonizó la serenata más grande del mundo en la Glorieta La Minerva de Guadalajara, donde más de 270 mil personas corearon sus mayores éxitos en el marco de la fiesta mundialista que vive Jalisco.

La noche también contó con la participación de Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Camila Fernández y Alejandro Fernández Jr., quienes elevaron la celebración a otro nivel.

Jalisco se posiciona como la mejor sede mundialista entre las 16 ciudades anfitrionas del Mundial 2026

La combinación de conciertos masivos, actividades culturales y calles llenas consolida a Guadalajara como la sede donde el Mundial se vive con mayor intensidad.

La Minerva se ha convertido en el principal punto de encuentro: 270 mil en el concierto de Alejandro Fernández, 170 mil en el de Maná y más de 50 mil celebrando las victorias de la Selección Mexicana frente a Corea y República Checa.

El Potrillo da la serenata más grande del mundo ante 270 mil personas en Guadalajara. (EDGAR QUINTANA)

Guadalajara convierte sus calles y plazas en epicentro de la celebración mundialista

La Minerva también fue punto de reunión para miles de aficionados de Colombia, quienes se congregaron antes y después del partido de su selección frente a República del Congo.

Más allá del Estadio Guadalajara, la capital jalisciense mantiene el ambiente mundialista durante todo el día en sus calles, plazas, restaurantes y espacios públicos, combinando futbol, cultura, música y hospitalidad.

Con conciertos históricos y plazas llenas, Guadalajara sigue escribiendo uno de los capítulos más memorables del Mundial 2026.