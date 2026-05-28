El Hospital General “Tlaxcala” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por Martí Batres Guadarrama, realizó la primera procuración multiorgánica de 2026.

Este procedimiento especializado permitió obtener órganos y tejidos viables para ser trasplantados a pacientes que esperan una oportunidad de vida, gracias al trabajo coordinado entre personal médico del hospital y especialistas del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.

ISSSTE Tlaxcala realiza exitosa procuración multiorgánica

La responsable de la Coordinación de Procuración y Trasplante de Órganos del HG “Tlaxcala”, Ana Laura José Pinto, destacó la coordinación entre el personal del hospital y un equipo de 10 especialistas del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”.

Gracias a este trabajo conjunto, el pasado 25 de mayo se concretó con éxito la extracción, preservación y traslado de hígado, córneas y tejido musculoesquelético en condiciones óptimas y en el menor tiempo posible.

La especialista detalló que el hígado beneficiará a un paciente del CMN “20 de Noviembre”; el tejido musculoesquelético fue entregado al Banco de Tejidos Novoinjertos, mientras que las córneas fueron destinadas a un hospital pediátrico en la Ciudad de México.

Asimismo, reconoció la solidaridad y generosidad de la familia de la donante al respetar su voluntad y permitir que otras personas puedan mejorar su calidad de vida o salvarla mediante este acto altruista.

También destacó que durante todo el proceso se brindó acompañamiento integral a la familia mediante un equipo multidisciplinario conformado por personal médico, de enfermería, trabajo social y psicología.

Hospital General del ISSSTE en Tlaxcala logra exitosa procuración multiorgánica. (Cortesía)

ISSSTE destaca importancia de la donación de órganos y tejidos

La Coordinación de Procuración y Trasplante de Órganos del HG “Tlaxcala” subrayó que la donación de órganos y tejidos representa una oportunidad para salvar vidas y mejorar la salud de decenas de personas.

Incluso, señalaron que una donación de tejido musculoesquelético puede beneficiar hasta a 60 pacientes con distintas patologías.

Por su parte, la madre de la donante compartió que cumplir la voluntad de su hija representó un acto de amor y esperanza para otras familias.

Hice lo que deseaba mi querida hija. Ella me pidió que, si en algún momento llegaba a fallecer, quería dar vida a otras vidas y ayudar a niños con sus órganos. Fue un acto de amor dar una nueva oportunidad a quienes lo necesitan. Declaración de madre de la donante.

El HG “Tlaxcala” invitó a la derechohabiencia y a la población en general a acercarse a las unidades médicas para recibir información sobre la donación de órganos y tejidos.

Asimismo, el ISSSTE reiteró su compromiso de fortalecer la cultura de la donación e invitó a las personas interesadas a registrarse como donadoras voluntarias ante el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).