El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el organismo alcanzó un promedio nacional del 97% en el abasto de medicamentos en las farmacias de sus unidades médicas, lo que representa una mejora sustancial en la disposición para derechohabientes.

Durante la Conferencia del Pueblo, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular del instituto detalló que actualmente operan 766 farmacias del ISSSTE en todo el país. De las cuales, 592 registran abastecimiento del 95 y 100%, mientras que 174 se ubican entre el 90 y 94%, sin unidades por debajo de este porcentaje.

ISSSTE refuerza distribución y control de medicinas

Batres señaló que el Centro Nacional de Distribución (CENADI) cuenta con 61 millones 911 mil 927 piezas disponibles. Del total, más de 20 millones corresponden a materiales de curación, más de 40 millones a medicamentos y cerca de 1.7 millones a dosis de vacunas, lo que fortalece la capacidad de suministro del instituto.

El CENADI concentra casi 62 millones de piezas médicas. (cortesía)

El funcionario también destacó que entre octubre de 2025 y marzo del 2026 ingresaron al CENADI más de 123 millones de piezas entre medicamentos y materiales de curación, lo que permitió fortalecer el abasto de unidades médicas del país.

Para mantener la disponibilidad, el ISSSTE implementa acciones como reuniones con proveedores, envío de claves faltantes, transferencias entre unidades médicas, visitas de supervisión, actualización del catálogo institucional y revisión de procesos en farmacias para agilizar la atención.

El CENADI concentra casi 62 millones de piezas médicas. (cortesía)

Además, el instituto impulsa la ampliación del uso de la receta electrónica en su red médica. De acuerdo con Martí Batres, este sistema será universal durante este año, con el objetivo de hacer más eficiente la entrega de medicamentos y reducir tiempos para las y los pacientes.