La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) atendió un caso aislado de gusano barrenador en Tamaulipas.

De acuerdo con la dependencia, un becerro de seis días de nacido presentaba una miasis de esta plaga en el ombligo.

Caso de gusano barrenador en Tamaulipas bajo investigación y nuevo caso en Estado de México

A su vez la Sader informó que el caso está siendo investigado por el el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Por fortuna, 21 bovinos de diferentes edades que se encuentran en el m ismo predio se encuentran libres de plaga.

Gusano barrenador: primer caso en humanos en México (Pixabay)

Como parte de las medidas implementadas por la Senasica se realizó un despliegue de personal técnico para vigilancia y rastreo epidemiológico en la zona.

Del mismo modo fueron inspeccionadas 10 unidades de producción ubicadas alrededor del infectado, siendo que en ninguno de los 325 animales (entre bovinos, ovinos, caprinos, aves, equinos, porcinos, caninos, felinos y liebres) presentaron casos positivos.

Por su parte, autoridades confirmaron el primer caso de gusano barrenador en el Estado de México, más específicamente en el municipio de Tlatlaya.

El caso fue corroborado por la Senasica en una cabra a la que le fue detectada una “gusanera”.

Motivo por el cual autoridades insistieron en la revisión diaria del ganado como mecanismo de protección.

El primer caso de gusano barrenador en el país se reportó el 23 de noviembre de 2024. Desde entintes y hasta el 31 de diciembre de 2025 se han contabilizado 671 casos activos de gusano barrenador.