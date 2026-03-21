El diputado de Morena en Aguascalientes se viralizó en redes tras comentario en discusión sobre lactancia, pero, ¿quién es Fernando Alférez Barbosa? Te decimos lo que sabemos.

“A favor de la reserva, porque también los hombres tienen leche”. Fernando Alférez Barbosa, diputado local de Morena

Fue durante la tercera sesión ordinaria que el diputado Fernando Alférez Barbosa hizo un comentario mientras se discutía la instalación de lactarios en una institución universitaria.

¿Quién es Fernando Alférez Barbosa?

Fernando Alférez Barbosa es diputado local de Morena en la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes, cargo que ejercerá desde 2024 hasta 2027.

Ha presentado diversas iniciativas, acorde con su perfil en la página del Congreso de Aguascalientes, la más reciente en materia de adicciones, en conjunto con la diputada Irma Reza de la Cruz.

¿Quién es Fernando Alférez Barbosa? (Fernando Alférez Barbosa vía Facebook)

Sin embargo, en últimas horas el nombre de Fernando Alférez Barbosa se ha viralizado por su comentario, definido en redes como de pésimo gusto, por el cual, no se ha pronunciado.

¿Qué edad tiene Fernando Alférez Barbosa?

Radicado en Aguascalientes, Fernando Alférez Barbosa tendría alrededor de 67 años.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Alférez Barbosa?

La fecha de cumpleaños de Fernando Alférez Barbosa es el 4 de septiembre, por lo que su signo zodiacal es Virgo.

¿Quién es la esposa de Fernando Alférez Barbosa?

La esposa de Fernando Alférez Barbosa es Nora Ruvalcaba, también funcionaria de Aguascalientes senadora en la actual legislación, con quien cumplirá 35 años de casados este 2026.

(Fernando Alférez Barbosa vía Facebook)

¿Fernando Alférez Barbosa tiene hijos?

Sí, Fernando Alférez Barbosa tiene hijos con Nora Ruvalcaba, como dio a conocer la senadora.

¿Qué estudió Fernando Alférez Barbosa?

Fernando Alférez Barbosa estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Fernando Alférez Barbosa?

Previo a convertirse en coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Aguascalientes, Fernando Alférez Barbosa ha ejercido como:

Secretario de Organización y de Formación Política de Morena

Diputado de Aguascalientes en 1995 a 1998 por el PRD

Candidato a presidente municipal también por el PRD en 1992

Subdirector del Diario de Debates de la Cámara de Diputados en 1987

Investigador del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Aguascalientes

Aunque Fernando Alférez Barbosa también ha fungido en la docencia:

Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la Normal Superior de Aguascalientes

Profesor de Secundaria en el Colegio Cristóbal Colón

(Fernando Alférez Barbosa vía Facebook)

Fernando Alférez Barbosa provoca polémica con su comentario sobre lactancia

Durante la discusión de la reforma a la Ley de la Universidad Intercultural para la Igualdad en pro de instalar lactarios, Fernando Alférez Barbosa dijo que los hombres también tienen leche.

El comentario fue referente a una reserva presentada para plantear cambios de términos, como “madres trabajadoras” por “personas lactantes de la comunidad universitaria”.

Ante la defensa de la diputada Mirna Medina referente a que dicho cambio quita el derecho a las mujeres, quienes son las lactantes, Fernando Alférez Barbosa comentó que los hombres también tienen leche.

Si bien los hombres pueden lactar, se requieren condiciones hormonales especificas o pueden indicar enfermedades, por lo cual, su comentario no sería en ese tenor.