El titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó ante las Comisiones Unidas de Salud y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados los avances del organismo durante 2026, entre ellos la realización de 41 millones de consultas generales, 6 millones de consultas de especialidad y 800 mil cirugías.

Durante su comparecencia, realizada en el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, también anunció el programa Laboratorio Más Internet en tu Clínica, que llevará servicios de laboratorio, conectividad, expediente clínico electrónico y control digital de medicamentos a 8 mil 200 centros de salud de las 24 entidades donde opera el organismo.

IMSS-Bienestar destaca aumento de consultas y apertura de hospitales

Svarch señaló que, desde 2023, las consultas en las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar aumentaron 55%, mientras que en los estados que conservaron sus propios servicios de salud el crecimiento fue de 4%.

El funcionario informó que el organismo basificó a más de 53 mil trabajadores e incorporó a más de 7 mil médicos, médicas y personal de enfermería, principalmente en regiones con mayores niveles de marginación.

En materia de infraestructura, reportó la inauguración de 21 hospitales en 15 entidades federativas. También destacó la organización de una red nacional de atención distribuida en 217 equipos regionales y la participación de 8 mil 483 comunidades en la decisión sobre el uso de recursos de sus centros de salud, mediante el programa La Clínica es Nuestra.

Entre los resultados en salud materna, el titular del organismo indicó que la razón de mortalidad materna en las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar disminuyó 19% durante los primeros dos años de operación, al pasar de 30.1 a 24.5 por cada 100 mil nacidos vivos.

En cuanto a la modernización hospitalaria, señaló que actualmente hay 158 hospitales completamente digitalizados, con expediente clínico electrónico y sistemas para consultar las existencias de medicamentos en farmacias.

También informó que la cirugía robótica gratuita ya se ofrece en hospitales públicos de Ciudad de México, Mérida, Toluca e Ixtapaluca, y que está prevista su incorporación en Cancún y Culiacán durante 2026.

IMSS-Bienestar llevará laboratorios e internet a 8 mil 200 centros de salud

Uno de los principales anuncios de la comparecencia fue el programa Laboratorio Más Internet en tu Clínica, que contempla llevar servicios de laboratorio, conectividad, expediente electrónico y control digital de medicamentos a 8 mil 200 centros de salud, en beneficio de 55 millones de personas.

De acuerdo con Alejandro Svarch, la meta es completar su implementación a más tardar durante el primer trimestre de 2027. Con esta infraestructura, los resultados de laboratorio que actualmente pueden tardar al menos 16 días podrían estar disponibles en menos de una hora.

El funcionario también informó que, durante el primer semestre de 2026, se realizaron más de un millón de consultas de salud mental en unidades de primer nivel y que el organismo cuenta con mil 221 unidades médicas móviles, que brindan atención en más de 17 mil localidades apartadas.

En materia de medicamentos, destacó que, mediante las Rutas de la Salud y la colaboración con Birmex, se organizaron cerca de 10 mil rutas de distribución que entregaron más de 305 millones de piezas de medicamentos e insumos.

Asimismo, reportó un abasto de medicamentos oncológicos de entre 91 y 97%, así como la realización de 648 mil pruebas de detección de cáncer cervicouterino en zonas rurales, 56% más que el año anterior.

Consultorios del Servicio Universal de Salud comenzarán a operar en 2027

Alejandro Svarch informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de enero de 2027 comenzarán a operar progresivamente 12 mil 750 consultorios del Servicio Universal de Salud. De ese total, 8 mil 680 estarán a cargo del IMSS-Bienestar.

El objetivo es ampliar los puntos de acceso a los servicios públicos y acercar la atención médica a millones de personas, además de fortalecer el primer nivel de atención para detectar enfermedades y atenderlas antes de que provoquen complicaciones.

El titular del organismo sostuvo que el modelo busca reducir las desigualdades en el acceso a la salud y consolidar una red pública y gratuita para más de 56.5 millones de personas sin seguridad social en 24 entidades federativas.

Al concluir su comparecencia, Svarch reiteró el llamado a construir un Pacto Nacional por la Salud y señaló que garantizar este derecho requiere la participación de los distintos poderes del Estado, los órdenes de gobierno y la sociedad.