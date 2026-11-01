Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una nueva megamarcha para el próximo 9 de noviembre a las 15:00 horas.
La movilización está prevista para partir desde Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta la plancha del Zócalo CDMX, luego de señalar que no han logrado acuerdos con las autoridades.
¿Qué calles serán bloqueadas en la megamarcha del IMSS del 9 de noviembre?
La cuarta Megamarcha Nacional de trabajadores del IMSS está programada para el próximo lunes 9 de noviembre de 2026 a partir de las 15:00 horas.
El contingente partirá desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI con dirección al Zócalo de CDMX, por lo que se espera que las vialidad afectadas sean las siguientes:
- Avenida Cuauhtémoc
- Eje 3 Sur
- Avenida Insurgentes Sur
- Paseo de la Reforma
- Avenida Juárez
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Calle 5 de Mayo
- Calle 20 de Noviembre
- Circuito Plaza de la Constitución
IMSS mantiene las mismas exigencias ante autoridades
Durante la sesión con la Asamblea Constitutiva, los inconformes nuevamente reiteraron sus peticiones que integran el pliego petitorio:
- Aumento salarial del 10%
- Abolición del régimen de jubilaciones y pensiones para todos
- Cobertura de vacantes en hospitales y clínicas
- Abastecimiento de medicamentos e insumos médicos
- Presunto para la Salud en al menos 7% del PIB
- Rechazo a las afores
- Eliminación de la Ley Mordaza
- Destitución del titular sindical, Rafael Olivos
Tras no llegar a ningún acuerdo con autoridades, los trabajadores del IMSS dieron a conocer la organización de una nueva megamarcha.