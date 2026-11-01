Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una nueva megamarcha para el próximo 9 de noviembre a las 15:00 horas.

La movilización está prevista para partir desde Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta la plancha del Zócalo CDMX, luego de señalar que no han logrado acuerdos con las autoridades.

Megamarcha del IMSS (Cuartoscuro / Estrella Josento)

¿Qué calles serán bloqueadas en la megamarcha del IMSS del 9 de noviembre?

La cuarta Megamarcha Nacional de trabajadores del IMSS está programada para el próximo lunes 9 de noviembre de 2026 a partir de las 15:00 horas.

El contingente partirá desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI con dirección al Zócalo de CDMX, por lo que se espera que las vialidad afectadas sean las siguientes:

Avenida Cuauhtémoc

Eje 3 Sur

Avenida Insurgentes Sur

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Calle 20 de Noviembre

Circuito Plaza de la Constitución

Megamarcha del IMSS busca llegar al Zócalo (Cuartoscuro / Estrella Josento)

IMSS mantiene las mismas exigencias ante autoridades

Durante la sesión con la Asamblea Constitutiva, los inconformes nuevamente reiteraron sus peticiones que integran el pliego petitorio:

Aumento salarial del 10% Abolición del régimen de jubilaciones y pensiones para todos Cobertura de vacantes en hospitales y clínicas Abastecimiento de medicamentos e insumos médicos Presunto para la Salud en al menos 7% del PIB Rechazo a las afores Eliminación de la Ley Mordaza Destitución del titular sindical, Rafael Olivos

Tras no llegar a ningún acuerdo con autoridades, los trabajadores del IMSS dieron a conocer la organización de una nueva megamarcha.