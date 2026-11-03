Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó los primeros avances del plan de 12 acciones para mejorar los servicios del IMSS en 120 días, una estrategia que busca atender las necesidades de los trabajadores y derechohabientes.

“Las doce acciones nacen de lo que nos dijeron los trabajadores piso por piso. Tres tienen que ver con basificación, con incremento de la plantilla de personal; cuatro, con temas específicos de lo que se vive todos los días en los hospitales; dos, con material, insumos y medicamentos, y también tres más para el tema del tiempo, del trato y las urgencias” Zoé Robledo, director general del IMSS

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este martes 3 de noviembre de 2026, Zoé Robledo dio a conocer los resultados obtenidos durante los primeros siete días de implementación del programa.

El titular del IMSS destacó que las medidas se diseñaron a partir de las necesidades expresadas por los propios trabajadores del Instituto, mediante un ejercicio de escucha realizado piso por piso.

¿Cuáles son los avances de las 12 acciones del IMSS en 120 días?

A siete días del inicio del plan de 12 acciones para mejorar el IMSS en 120 días, el Instituto reporta avances en materia salarial, basificación, contratación de personal médico, equipamiento hospitalario, medicamentos y atención a pacientes.

Estos son los resultados presentados por Zoé Robledo:

Acción 1. Incremento salarial del 8%: con pagos realizados a 565 mil 339 trabajadoras y trabajadores en activo, los días 27 y 28 de octubre y 370 mil 537 jubilados y pensionados, con pagos efectuados el 1 y 3 de noviembre.

Acción 2. Basificación de trabajadores: de los 10 mil 939 trabajadores contemplados para recibir una base, el IMSS reportó que 3 mil 600 ya cuentan con ella. Esto representa un avance del 33% en la meta de basificación del personal del Instituto.

Acción 3. Contratación de médicos especialistas: 3 noviembre se abrió la convocatoria para la contratación de médicos especialistas con el calendario contempla las siguientes fechas del 18 y 19 de noviembre: atención a la bolsa de trabajo del IMSS y 20 y 21 de noviembre: contratación de especialistas externos.

La meta es cubrir 2 mil 500 plazas en distintas especialidades, entre ellas: urgencias, cirugía ginecología y obstetricia, urología, medicina interna, cardiología, imagenología, anestesiología y otras especialidades médicas.

Acción 4. Instalación de 100 equipos médicos de alta tecnología

Como parte del fortalecimiento del equipamiento hospitalario, el IMSS reportó avances en la instalación de 100 equipos médicos de alta tecnología con 28 tomógrafos: en proceso de instalación, 3 aceleradores lineales nuevos: dos ya están en funcionamiento, 15 angiógrafos: en proceso de instalación, con conclusión prevista para finales de noviembre y 67 mastógrafos: instalados y en operación.

Acción 5. Adquisición de 2 mil 917 equipos médicos móviles

El Instituto contempla adquirir 2 mil 917 equipos médicos móviles para fortalecer la atención hospitalaria.

Hasta el momento, 47 equipos ya se encuentran en funcionamiento en 39 hospitales, lo que representa un avance del 2% de la meta total.

Acción 6. Adquisición de mobiliario médico y no médico

El IMSS también informó sobre la adquisición de mobiliario para mejorar las condiciones de atención en hospitales y áreas de urgencias.

Entre el equipamiento contemplado se encuentran:

1 mil 321 sillones reclinables para urgencias, cuya llegada está prevista a partir del 16 de noviembre.

6 mil 195 camas de hospitalización y urgencias.

5 mil 851 camillas.

1 mil 977 sillas de ruedas.

800 sillas cama para familiares.

Los sillones reclinables contarán con características específicas para facilitar la atención de los pacientes:

Posición Trendelenburg: permite colocar la cabeza más abajo que los pies.

Brazos abatibles: facilitan el acceso del personal médico.

Portasueros: permiten colocar soluciones intravenosas.

Ruedas de uso pesado: facilitan su desplazamiento dentro de las unidades médicas

Acción 7. Reparaciones menores en hospitales con el programa contempla recursos para realizar reparaciones menores en 277 hospitales del IMSS.

Cada unidad contará con un fondo revolvente de 353 mil pesos para atender necesidades de mantenimiento y mejorar las condiciones de sus instalaciones.

Acción 8. Garantía de insumos, materiales y medicamentos

En esta acción, el IMSS reportó la puesta en marcha de una compra emergente por 88.4 millones de pesos para garantizar el abasto de insumos médicos.

Entre los productos contemplados se encuentran:

Jeringas.

Compresas.

Llaves de cuatro vías.

De acuerdo con lo presentado, estos insumos se adquirirán al mismo costo de la compra bianual.

Además, se implementará la receta colectiva digital mediante el programa Del papel a la computadora, cuya capacitación comenzará el 4 de noviembre.

Acción 9. Garantía de surtimiento completo de medicamentos en farmacias por que el IMSS también presentó avances para garantizar que los pacientes reciban sus medicamentos completos en las farmacias de las unidades médicas.

Entre las medidas se encuentra la puesta en marcha de la página recetacompleta.gob.mx, con información disponible en las ventanillas de las farmacias.

Hasta el momento, 98 farmacias hospitalarias ya cuentan con el letrero informativo.

Asimismo, se reportó una compra emergente de 340.9 millones de pesos para adquirir medicamentos, entre los que destacan:

Insulina glargina.

Sacubitrilo/valsartán.

Amlodipino/valsartán/hidroclorotiazida.

Estos productos también se adquirieron al mismo costo de la compra bianual.

Acción 10. Abatimiento del rezago quirúrgico: para reducir el rezago de cirugías, el IMSS reportó la realización de 561 procedimientos quirúrgicos durante un fin de semana, en 20 hospitales.

La medida busca incrementar la capacidad de atención y reducir los tiempos de espera de los pacientes.

Acción 11. Citas de especialidad sin cierre de agendas en fin de año: el Instituto trabaja en una estrategia para evitar el cierre de agendas de consulta de especialidad durante el fin de año.

Los avances contemplan dos fechas importantes:

15 de noviembre: implementación de consultas nocturnas y durante los fines de semana.

1 de diciembre: puesta en marcha de la agenda mediante el Gemelo Digital.

Acción 12. Fortalecimiento de urgencias y trato digno: la última acción contempla mejorar la atención en los servicios de urgencias y fortalecer la comunicación con los familiares de los pacientes.

Para ello, el IMSS puso en marcha la aplicación Infórmate de tu familiar, que permitirá enviar informes sobre el estado del paciente a sus familiares mediante mensajes SMS.