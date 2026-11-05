La prensa conservadora —esa que sigue envenenando los medios de comunicación con mentiras— aseguraba que el clima entre la institución del IMSS y la clase trabajadora había llegado al extremo, como una especie de lucha entre la fracción gubernamental y el gremio de sindicatos. Es verdad, hay un torrente de protestas y manifestaciones que, hasta cierto punto, la parte oficial ha llamado legítimas. Los trabajadores, por supuesto, están en todo su derecho de pedir mejores condiciones para ellos y sus familias. Eso lo entiende perfectamente la presidenta Sheinbaum y su máximo exponente en el Seguro Social, Zoé Robledo. Él mismo, con indicadores muy claros, ha dejado constancia de que su labor no solo ha marcado un hecho sin precedentes, sino que ha multiplicado la cobertura para la construcción de nuevos hospitales, eso sí, con mecanismos más innovadores que cubran las necesidades de la población.

Si hay alguien que es verdaderamente un aliado de la clase trabajadora, es el gobierno de la presidenta Sheinbaum. En las mismas conferencias, a pregunta expresa, ha respondido los cuestionamientos de la prensa y, de paso, ha dejado entrever que la labor de Zoé Robledo, por lo menos ahora, no está en los planes de la mandataria para removerlo de su encomienda. Incluso, el mismo director del IMSS ha mantenido un diálogo constante con las diversas expresiones sindicales. Hay, de hecho, una mesa de trabajo en la que, por cierto, ha trascendido que las pláticas avanzan para concretar un acuerdo económico que beneficie a la plantilla laboral del IMSS. Entendiéndolo así, en este momento exacto, se ha entrado en un periodo de evaluaciones del pliego petitorio. De hecho, en la segunda semana de agosto, hasta donde tenemos entendido, se reunirán las contrapartes para ponderar una propuesta que, desde luego, experimentará algunas modificaciones a las normas establecidas para que la base trabajadora salga beneficiada.

Lo más importante de todo, que lo ha expresado el propio Zoé Robledo, es que la voluntad de la parte institucional está firme en todos los frentes. Sabemos, por lo que atestiguamos en los medios de comunicación fidedignos, que hay expresiones ajenas a los intereses de la clase trabajadora del IMSS que buscan infiltrarse en los movimientos no solo para mancharlos, sino para radicalizar la protesta. Al cabo de estos días, lo vimos: una comisión del PAN quiso unirse a los contingentes y, en medio de ese clima, los mismos trabajadores pidieron que se retiraran, pues ellos, a lo largo de su gestión con Fox y Calderón, fueron omisos en sus responsabilidades, mayormente por las leyes y reformas que se aprobaron en su gestión. Basándonos en esos testimonios, rápidamente entendimos que no hay justificación para que estas protestas se radicalicen. Lo que habita o reina, a propósito de ello, son los deseos para que desde la parte oficial se vean reflejadas las mejoras en los bolsillos, pero también en el equipamiento que, a plenitud, lo está llevando la presidenta Sheinbaum.

Las cosas, desde que llegó la Cuarta Transformación, han cambiado para bien en las instituciones que prestan servicios de salud. Un pilar indispensable, que sabe a la perfección su tarea, es el propio Zoé Robledo. La misma Claudia Sheinbaum, de muchas maneras, ha dejado entrever que su trabajo al frente se mantendrá y no hay, por lo tanto, planes para mover las piezas del ajedrez. Eso significa —no de hoy, sino de antes— que la impronta que está dejando Zoé es para aplaudirle a lo largo de estos dos procesos. Si nos damos cuenta de su gestión, por lo menos haciendo un cálculo rápido, lleva más de siete años consecutivos. Ese notable trabajo, cabe decirlo, es producto de una buena planeación y gestión. El sistema de atención y el suministro de medicamentos, aunque la oposición trate de desvirtuarlo, han mejorado. El mismo IMSS, asimismo, siempre parte de las necesidades de los derechohabientes y, de paso, de la población en general que tiene cabida a través del IMSS-Bienestar. Desde que se dio a conocer esa dinámica de atención más personalizada, los niveles de opiniones positivas para el Seguro Social fueron en aumento.

Contando cada uno de los años de Zoé Robledo al frente, en términos oficiales, podemos decir que es la primera protesta de la clase trabajadora que, desde luego, no se les ha estado impidiendo ese derecho. Al no haber una espiral de conflictos sindicales, este telón de fondo sirvió para que los trabajadores se sintieran más respaldados desde la parte institucional. La Cuarta Transformación, sin ningún impedimento, constantemente ha velado por los intereses de sus médicos y personal administrativo. Tiene, por decirlo de algún modo, un aliado desde el gobierno para que la pluralidad siga siendo un órgano de información, pero también un canal a fin de lograr la construcción de acuerdos.