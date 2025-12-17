Identificaron a tres personas más del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG) que operaban drones a distancia y quienes habrían hecho explotar el coche bomba en Coahuayana, Michoacán, informó el fiscal Carlos Torres Piña.

“Hemos ya identificado los rostros de quienes pudieron haber aficionado mediante in dispositivo a larga distancia la posible dinámica de este hecho lamentable” Carlos Torres Piña. Fiscal Michoacán

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, compareció ante el Congreso estatal para dar a conocer su Plan de Persecución del Delito.

Coche bomba en Coahuayana habría sido detonado a distancia

Como parte de las investigaciones se sabe que los operadores del dron iban en la caravana del CJNG que acompañaba al coche bomba, pero que este fue detonado a distancia.

La detonación se dio a pesar de que estaban al interior dos integrantes del CJNG.

Ya se han identificado los rostros de las tres personas operadoras de drones y se siguen haciendo trabajos de inteligencia.

En estos trabajos participan autoridades de Colima, territorio desde donde se presume entraron hacia Coahuayana por la carretera federal 200.

Exdueño de camioneta usada como coche bomba en Coahuayana comprueba que la vendió antes

El exdueño de la camioneta Donde RAM Dakota negra compareció ante el Ministerio Público, que acudió voluntariamente y acreditó que vendió la unidad antes del hecho.

Ante congresistas, el fiscal insistió que no se trata de terrorismo ya que se un conflicto entre grupos.

El ataque iba dirigido al comandante Teto de la policía comunitaria de Coahuanaya, relatan medios locales.

Se reporta que nadie de la policía comunitaria ha acudido a declarar voluntariamente ni han sido citados.