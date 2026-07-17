Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, denunció falta de información y claridad en la detención y traslado del exgobernador de Baja California; no le permitieron ver su orden de aprehensión.

“Sinceramente creo que es injusto, no hay claridad ni con quien podamos obtener más información”. Verónica Ruffo, hija del exgobernador Ernesto Ruffo

Afirmó a su vez que la detención de Ernesto Ruffo es injusta, ya que tras señalamientos contra la empresa, el exgobernador acudió a declarar y mostró disposición a las autoridades.

Los señalamientos de la hija del exgobernador se dieron tras su salida de la Fiscalía General de la República en Tijuana, previo al traslado de Ernesto Ruffo a la Ciudad de México.

Ernesto Ruffo Appel (Especial)

Hija de Ernesto Ruffo denuncia falta de claridad en detención del exgobernador

La hija de Ernesto Ruffo señaló a su salida de la FGR en Baja California, que no le dieron información sobre la detención.

También denunció que había falta de claridad en la detención, en consecuente, procederían mediante los abogados, aunque no ha brindado actualizaciones tras el traslado.

Añadió a su vez que la agente Salvatierra de la FGR Tijuana no le permitió ver la orden de aprehensión que existe en su contra, y negó que pudiera darle mayor información.

Verónica Ruffo también señaló que no le permitieron ver a su padre previo al traslado a CDMX, esto pese a instrucción de sus abogados de que era posible.

Se conoce que Ernesto Ruffo se encuentra en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), desde donde lo presentaron ante un juez de control.

Hija de Ernesto Ruffo confirma declaraciones del exgobernador en 2025

La hija de Ernesto Ruffo confirmó que el exgobernador había acudido a declarar a CDMX en 2025, tras darse a conocer investigación contra Ingemar.

Sin embargo, apuntó que Ernesto Ruffo consideró dicha cita como extraña, ya que llegó a un lugar vacío y su entrevistador desconocía que fuera a declarar, pese a citatorio.

De acuerdo con lo señalado por Verónica Ruffo, el exgobernador se había mostrado tranquilo y le reiteró en diversas ocasiones lo mismo, sobre que no pasaría nada.