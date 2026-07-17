La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, respondió a las críticas que ha lanzado Felipe Calderón en torno al caso Ruffo, pues aseveró que la ley se aplica parejo.

“@FelipeCalderon, la ley se aplica parejo” Ariadna Montiel

Así lo sentenció luego de que el político michoacano denunció que el caso del ex gobernador de Baja California pone en evidencia la existencia de una “justicia discriminatoria, selectiva“.

Tras responder a los señalamientos de Felipe Calderón, Ariadna Montiel compartió un comunicado de la dirigencia nacional de Morena, en el que resaltó que la detención de Ernesto Ruffo no es por ninguna consigna partidista.

Ariadna Montiel responde a críticas de Calderón por caso Ruffo

Tras la detención del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, el ex integrante del PAN, Felipe Calderón, acusó que se está ejerciendo la justicia de forma discriminatoria.

Sobre ello, el expanista recriminó que haya funcionarios de morena acusados de narcotráfico y nexos criminales, pero se esté persiguiendo a perfiles como el de Ruffo, ante lo cual Ariadna Montiel le respondió.

En un primer mensaje, la dirigente nacional de Morena advirtió que contrario a lo señalado por Calderón, las autoridades aplican la ley de manera pareja y al descubrirse el fraude fiscal lo conducente es actuar.

Respuesta de Ariadna Montiel a Calderón por el caso Ruffo (@A_MontielR/X)

En ese sentido, Ariadna Montiel resaltó que en el caso Ruffo se ha evidenciado el uso de infraestructura del Estado para actividades de contrabando, por lo que lamentó que se esté denunciando una “persecución política”.

Al continuar con su respuesta a Calderón, la líder morenista aseveró que la elección de Ruffo en 1988, inauguró un “pacto de impunidad” que incluyó la negociación de la gubernatura, acuerdo que dijo, se les hizo costumbre.

Incluso, Ariadna Montiel recordó que años atrás, el mismo Felipe Calderón acusó a Ernesto Ruffo por tener nexos con el crimen organizado y para ello, respondió a un tuit del michoacano del año 2017.

Morena niega consignas partidistas en caso Ruffo

Luego de contestar a Felipe Calderón al rechazar que se esté ejerciendo una justicia selectiva en el caso Ruffo, Ariadna Montiel compartió la postura de Morena en el caso Ruffo.

En un segundo mensaje, la dirigente nacional de Morena difundió un comunicado del partido en el que se advierte que el actuar de las autoridades “no obedece a una consigna partidista ni a una acusación fabricada”

Sobre ello, el partido aseveró que el caso se está realizando con pleno respeto al debido proceso, por lo que acusó que quienes interpreten lo hechos como una “persecución política”, solo intentan desviar la atención.

En ese sentido, Morena resaltó que se ha puesto en evidencia una vez más la “doble moral” de la oposición al advertir que cuando se tocan a sus integrantes es cuando se denuncian injusticias sin siquiera esperar al desarrollo de los casos.

“Cuando la ley alcanza a uno de los suyos, dejan de hablar de Estado de derecho y comienzan a hablar de persecución política. Sin esperar el desarrollo del proceso ni explicar la participación de Ruffo en la empresa investigada, han optado por descalificar a las instituciones y convertir una investigación penal en una bandera partidista”

Por eso, al asegurar que “no hay impunidad para nadie”, el partido pidió al PRI, PAN y sus aliados, “actuar con responsabilidad y congruencia” si lo que en verdad buscan es que se aplique el Estado de derecho.