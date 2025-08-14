El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones para los grupos delictivos conocidos como Cárteles Unidos y Los Viagras, a los cuales se les vincula con actividades de narcotráfico en el estado de Michoacán.

La noticia se dio a conocer hoy jueves 14 de agosto, mediante un comunicado de prensa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), cuya adscripción pertenece al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En este sentido, las autoridades estadounidenses señalaron a Cárteles Unidos, Los Viagras y 7 personas afiliadas a dichos grupos con actividades de “terrorismo, narcotráfico y extorsión en el sector agrícola mexicano”.

Estados Unidos sanciona a Cárteles Unidos y Los Viagras por tráfico internacional de drogas

En el mismo comunicado, el Gobierno de Estados Unidos informó que las sanciones en contra de Cárteles Unidos y Los Viagras, se dan debido a un derramamiento de sangre significativo en México, en especial en Michoacán, y Estados Unidos a través de su promoción del narcotráfico y la violencia.

Dado lo anterior, el Departamento del Tesoro recordó que el 20 de febrero de 2025 el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de Cárteles Unidos como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).

“Cárteles Unidos es responsable de la producción de opioides sintéticos y su tráfico a Estados Unidos. Además, la organización se dedica a la extorsión y a diversas actividades delictivas”, sostuvieron las autoridades estadounidenses.

“Cárteles Unidos ha cometido actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden, desestabilizando aún más a Michoacán. Incluso se le vincula con el reclutamiento de mercenarios extranjeros y el uso de artefactos explosivos improvisados, lo que ha causado la muerte de soldados mexicanos“. Comunicado

En cuanto a Los Viagras, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que este grupo es aliado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), además ser acusados de extorsionar a productores de aguacate y cítricos, ganaderos y pueblos enteros para generar ingresos.

Estados Unidos sanciona a 4 integrantes de Cárteles Unidos y 3 de Los Viagras

El Gobierno de Estados Unidos precisó que 4 integrantes de Cárteles Unidos y 3 miembros del grupo Los Viagras fueron sancionados.

Respecto al grupo Cárteles Unidos, las 4 personas identificadas son:

Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, el jefe de Carteles Unidos, quien ha cometido asesinatos y traficado con drogas

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “Wicho”, un líder regional de Carteles Unidos involucrado en la extorsión relacionada con el aguacate

Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”, ha reclutado a ex militares y policías de Colombia para Carteles Unidos para enfrentar al CJNG.

Edgar Valeriano Orozco Cabadas , alias “El Kamoni”, un colaborador cercano de Farias Álvarez

Mientras que las personas señaladas de Los Viagras son: