La Secretaría del Tesoro de Estados Unidos continúa con las sanciones a cárteles del narcotráfico mexicanos y ya tiene en la mira a Nicolás Sierra Santana, El Gordo, líder de Los Viagras.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), señaló que El Gordo está vinculado a actividades de:

terrorismo

narcotráfico

extorsión en el sector agrícola

Por ello, anunció sanciones que “seguirán combatiendo todos los esfuerzos de los cárteles por generar ingresos para sus planes violentos y delictivos”.

Te contamos lo que sabemos sobre Nicolás Sierra Santana, El Gordo, como:

¿Quién es Nicolás Sierra Santana, El Gordo?

¿Cuántos años tiene Nicolás Sierra Santana, El Gordo?

¿Cuál es el signo zodiacal de Nicolás Sierra Santana, El Gordo?

¿Nicolás Sierra Santana, El Gordo tiene esposa?

¿Nicolás Sierra Santana, El Gordo tiene hijos?

¿Qué estudió Nicolás Sierra Santana, El Gordo?

¿Cuál es la trayectoria deNicolás Sierra Santana, El Gordo? y más

¿Quién es Nicolás Sierra Santana, El Gordo?

Nicolás Sierra Santana, también conocido com o El Coruco, forma parte de los miembros de Los Viagras que son sancionados por la OFAC.

El Gordo es considerado como uno de los fundadores de Los Viagras y líder histórico de este grupo que inició en 2014 en Michoacán con la fachada de autodefensas.

¿Cuántos años tiene Nicolás Sierra Santana, El Gordo?

La información personal de Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo, no se ha revelado y durante su exposición mediática con la fachada de autodefensa no reveló datos como su edad, por lo que se desconoce cuántos años tiene.

¿Cuál es el signo zodiacal de Nicolás Sierra Santana, El Gordo?

Debido a que no conocemos datos como su fecha de cumpleaños, no podemos saber cuál es el signo zodiacal de El Gordo.

¿Nicolás Sierra Santana, El Gordo tiene esposa?

Tampoco conocemos si Nicolás Sierra Santana, El Gordo, tiene o no esposa.

¿Nicolás Sierra Santana, El Gordo tiene hijos?

Asimismo, se desconoce su El Coruco tiene no no hijos.

¿Qué estudió Nicolás Sierra Santana, El Gordo?

El último grado de estudios de Nicolás Sierra Santana tampoco se conoce.

¿Cuál es la trayectoria de Nicolás Sierra Santana, El Gordo?

Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo o El Coruco, es el líder fundador del grupo Los Viagras y parte del clan Sierra Santana cuenta con al menos una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

Asimismo, ha sido señalado como el posible autor intelectual del asesinato de Hipólito Mora Chávez, líder de autodefensas el pasado 29 de julio de 2023.

Se le relaciona con la muerte de Mora Chávez debido a que este reveló a las autoridades la ubicación de varios s laboratorios clandestinos en Tierra Caliente.

Nicolás Sierra Santana, El Gordo y su pleito con Silvano Aureoles

Nicolás Sierra Santana presentó a Los Viagras como un grupo de autodefensas en Michoacán en 2014, grupo que fundo con sus hermanos.

Sin embargo, poco tiempo después se reveló que El Gordo y sus siete hermanos dirigían una organización criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En 2018, Nicolás Sierra Santana acusó al entonces gobernador Silvano Aureoles de ofrecerle dinero durante su campaña electoral en 2015 para garantizarle votos y en 2018 le volvió a ofrecer dinero para garantizar la seguridad.

El Gordo señaló en un video a Aureoles luego de las capturas de varios miembros de Los Viagras e insinuó que los operativos contra los miembros de su grupo obedecían a una represalia por “no cooperar” con su gobierno.