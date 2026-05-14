Una nueva carta atribuida a Joaquín “El Chapo” Guzmán, escrita a mano en inglés y fechada el 1 de mayo de 2026, ha desatado dudas, pues fuentes declaran que es posible que el capo no sea el autor.

En el documento enviado a la Corte de Nueva York, presuntamente, El Chapo Guzmán asegura que no hizo daño “a nadie” y responsabiliza al gobierno mexicano por la violencia ligada al narcotráfico.

Surgen dudas sobre autenticidad de nueva carta atribuida a El Chapo Guzmán

Autoridades federales de Estados Unidos analizan la autenticidad de una serie de cartas atribuidas a El Chapo Guzmán, luego de que una séptima misiva llegó al juez que lleva el caso: Brian Cogan.

La nueva carta atribuida a El Chapo Guzmán genera dudas (Pie de Nota)

De acuerdo con Pie de Nota, una fuente del centro penitenciario donde se encuentra recluido El Chapo Guzmán reveló que “todo apunta a que (las cartas) no están siendo enviadas por él”.

En la nueva carta, El Chapo Guzmán estaría insistiendo ser sometido a un nuevo juicio, pues su condena solo “se basa en un solo testigo”, además de que solicita ser extraditado a México.

La polémica aumentó porque la nueva carta aparece en medio de investigaciones sobre presuntos vínculos del narcotráfico con la política en Sinaloa y de la disputa interna que vive el Cártel de Sinaloa.

Actualmente, Guzmán Loera permanece recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence. Su defensa ha denunciado condiciones de aislamiento extremo y problemas de salud.