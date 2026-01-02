Hoy viernes 2 de enero por la mañana se registró un sismo magnitud 6.5 en San Marcos, Guerrero por lo que evacuaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quién encabezaba su conferencia mañanera del pueblo.

El sismo ocurrió a las 07:58 horas mientras la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba su conferencia mañanera de la que hablaban de turismo.

Pero de un momento a otro, los teléfonos celulares comenzaron a sonar con una alerta sísmica, que fue seguida por las bocinas que están instaladas en Palacio Nacional y calles aledañas en la Ciudad de México (CDMX).

Por lo que comenzó una evacuación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum junto con los reporteros que cubren la conferencia mañanera del pueblo y funcionarios públicos.

Con calma así evacuó Claudia Sheinbaum Palacio Nacional durante sismo de 6.5

En uno de los videos de los reporteros que cubrían la conferencia mañanera del pueblo del viernes 2 de enero, se puede ver cómo la presidenta Claudia Sheinbaum evacuó Palacio Nacional.

Como se puede ver en este video, la presidenta de México, salió del salón de Tesorería de Palacio Nacional, con calma, siguiendo los protocolos de evacuación y guiando a los reporteros a la ruta más cercana para su salida.

Mientras la percepción del sismo aumentaba, la presidenta de México se mantenía en calma, hasta mantuvo un buen sentido del humor y agradeció a los reporteros mantenerse tranquilos.

Tras pasar la emergencia dio un breve informe acerca del sismo de este mañana de magnitud 6.5 en Guerrero, así como el recuento de daños.

“Gracias a todos por guardar la calma, se portaron de primera” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

CNPC activa protocolos tras sismo magnitud 6.5; así es la situación

En un informe de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dieron a conocer que se activaron los protocolos de seguridad tras el sismo magnitud 6.5.

Agregaron que al presentarse este sismo magnitud 6.5 en Guerrero, se pusieron en marcha los protocolos de respuesta y evaluación por parte de las unidades estatales y municipales de protección civil, con el objetivo de identificar posibles afectaciones, daños estructurales y zonas de riesgo.

Mientras que también dieron un recuento de daños por entidad donde fue percibido este sismo como: