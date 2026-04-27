Saskia Niño de Rivera respondió a las críticas de Abelina López, tachando de vergonzoso el robo de donaciones que tuvo lugar la semana pasada.

“Aquí no hay nada que presumir, aquí hay que avergonzarse del robo, de lo que pasó, y bueno, Abelina sabrá por qué hizo ese comentario, me parece a mi que solo le afecta un comentario como este. Ella sabrá, yo tengo mucha claridad, tenemos mucha transparencia” Saskia Niño de Rivera, activista

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, criticó la denuncia por robo de la activista y la acusó de querer usar el tema de la caridad como algo que se pueda presumir públicamente.

Saskia Niño de Rivera dio su réplica a la par de informar que parte de los bienes robados han sido recuperados.

Saskia Niño de Rivera confirma recuperación de bienes robados en Acapulco

Fue el pasado 22 de abril cuando Niño de Rivera hizo la denuncia por robo vía redes seociales, señalando omisión por parte de las autoridades.

Ahora, a cinco días de la acusación, la activista actualizó el caso y reveló que gran parte de los donativos fueron reapareciendo a lo largo del fin de semana.

De acuerdo con Saskia Niño de rivera, los donativos fueron apareciendo poco a poco desde el robo (Yazmín Betancourt)

En declaraciones pasadas Niño de Rivera agregó a su denuncia que los primeros vienes que fueron regresados estaban en condiciones de uso, lo que incrementó las críticas contra autoridades de Acapulco.

Sin embargo, aclaró que falta por confirmarse que los artículos robados hayan sido regresados en su totalidad, por lo que se está realizando una revisión detallada.

“Ya tienen el listado<b> </b>y es cosa de que en efecto confirmen que ya aparecieron. Todavía no tengo esa confirmación, no tengo certeza de ello...pero tengo mucha esperanza de que esto se vaya a solucionar y lo más importante, que estemos ya concluyendo esto para meter a las niñas, que son las más afectadas en este tipo de cosas" Saskia Niño de Rivera, activista

Hasta el momento se desconoce la condición en que fueron reapareciendo el resto de las donaciones robadas.

Por lo pronto, Saskia Niño de Rivera espera que una situación similar no se repita en el futuro, recordando que lo importante son las niñas del refugio para quienes son destinados estos bienes.