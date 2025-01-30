La activista por los derechos de las personas privadas de la libertad, Saskia Niño de Rivera, puso en duda el delito de feminicidio en grado de tentativa por el que fue sentenciado Fofo Márquez a 17 años y 6 meses.

Desde X, Saskia Niño de Rivera aseguró que el caso de Fofo Márquez fue utilizado para “simular justicia” en el Estado de México y, aunque “reconoció” que el influencer es “nefasto”, aseveró que no considera que se trate de feminicidio.

En el programa “Me lo dijo Adela”, el abogado penalista Francisco Gaytan aseguró que el caso de Fofo Márquez se resolvió “rapidísimo” y de forma atípica.

Asimismo, aseveró que, aunque tuvo “tiempos extraños” el juicio de Fofo Márquez, se determinó como feminicidio en grado de tentativa y se validó este delito al punto en que se llegó a una sentencia.

“Simulan justicia con un famoso”, asegura Saskia Niño de Rivera ante sentencia de Fofo Márquez

De acuerdo con Saskia Niño de Rivera, el caso de Rodolfo Márquez, conocido como Fofo Márquez, quien fue encontrado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa, fue usado por autoridades que “simulan justicia”.

Saskia Niño de Rivera afirmó que la sentencia hacia el Fofo, de 27 años, es el ejemplo “perfecto” de que en México se utiliza la “venganza como sinónimo de justicia”.

Asimismo, aseguró que se tomó el caso de un famoso para simular justicia, hecho que “nos vulnera a todos”.

Según expresó la activista y podcaster, Fofo Márquez es un personaje nefasto y “nadie pone eso en duda”; sin embargo, no considera que el delito de feminicidio, por el que fue imputado, juzgado y sentenciado, corresponde a sus acciones.

“La sentencia de “fofo” es el ejemplo perfecto de cómo se usa en este país la venganza como sinónimo de justicia. Agarrar un caso de un “famoso” para similar justicia nos vulnera a todos. Fofo es nefasto, nadie pone eso en duda, pero ¿intento de feminicidio?” Saskia Niño de Rivera

Saskia Niño de Rivera

El 22 de febrero de 2024 Fofo Márquez golpeó a Edith, una mujer de 52 años luego de que ella golpeara de forma accidental uno de los espejos de su camioneta Audi.

El hecho quedó captado en video, donde se ve cómo comienza a golpear a la mujer cuando ésta intentaba ingresar a su auto para sacar los documentos del seguro.

Mientras la golpeaba, su víctima cayó al suelo; sin embargo, esto no detuvo la agresión; además, Fofo Márquez incluso le gritó que quería matarla. El ataque concluyó cuando el influencer vio que más personas se acercaban.

Saskia Niño de Rivera pone en duda sentencia de Fofo Márquez y divide opiniones en redes sociales

Ante la afirmación de Saskia Niño de Rivera sobre la supuesta simulación de justicia con el caso de Fofo Márquez, las opiniones se dividieron en redes sociales.

Varios usuarios de X r eclamaron a Niño de Rivera el revictimizar a Edith con su declaración; asimismo, resaltaron que no están de acuerdo con la supuesta simulación ante la agresión que sufrió la víctima del influencer.

Reacciones a declaración de Saskia Niño de Rivera

Reacciones a declaración de Saskia Niño de Rivera (Captura de pantalla)

Otros más, resaltaron que el delito de feminicidio en grado de tentativa es justificable debido a la forma en la que fue golpeada y pareada la señora Edith.

Asimismo, reiteraron que Fofo Márquez no se detuvo en su agresión por sí mismo, sino por la intervención de otros.

Reacciones a declaración de Saskia Niño de Rivera

Reacciones a declaración de Saskia Niño de Rivera (Captura de pantalla)

Sin embargo, otros más consideraron que “estamos bajando muchísimo el nivel del delito” y, con ello, cualquier agresión podría considerarse intento de homicidio.