Durante “La Mañanera”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer que el gobierno federal, en coordinación con el gobierno de Guerrero, mantiene acciones de seguridad, acompañamiento y atención integral a las familias desplazadas de la región Montaña Baja.

Estas acciones se realizan en colaboración con las instituciones que integran la Mesa para la Construcción de la Paz, con el objetivo de atender la situación de comunidades de Chilapa.

Gobierno de Guerrero despliega brigadas de atención en Chilapa

La presidenta de México señaló que el secretario de Seguridad y la Secretaría de Gobernación se encuentran trabajando de la mano para proteger a la población de esta comunidad de Guerrero.

Gobierno de Guerrero mantiene brigadas de atención social y seguridad en Chilapa (cortesía)

Por otra parte, se detalló que el gobierno mantiene contacto con las familias afectadas y, en coordinación con la Guardia Nacional, se realizan acciones para proteger a la población y garantizar un retorno seguro a las familias desplazadas.

De igual manera, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda mantendrá brigadas de atención social y operativos en localidades de la Montaña Baja; además, se entregará apoyo humanitario, se levantarán censos y se brindará acompañamiento institucional.

Gobierno de Guerrero mantiene brigadas de atención social y seguridad en Chilapa (cortesía)

Finalmente, aseguraron que la atención llegará a las familias desplazadas en Alcozacan y en las comunidades como Tula y Coatzingo.

Con estas acciones, el gobierno de Guerrero, en coordinación con autoridades federales, reafirma su compromiso de impulsar estrategias que fortalezcan el diálogo con comunidades para garantizar su bienestar.