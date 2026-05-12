El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el reforzamiento de la presencia federal en Chilapa, Guerrero.

Esto luego del desplazamiento de al menos 96 personas por la violencia registrada en comunidades de la región Montaña baja en Chilapa, Guerrero.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este 12 de mayo, García Harfuch informó que autoridades federales y estatales mantienen operativos permanentes.

Refuerzan seguridad en Chilapa tras ataques y desplazamientos

De acuerdo con Omar García Harfuch durante su participación en la conferencia matutina de este 12 de mayo, se mantienen operativos en la región de Chilapa, Guerrero reforzando la seguridad.

Esto para proteger a la población afectada y garantizar condiciones de seguridad en las comunidades de Tula, Xicotlán y zonas cercanas.

Pues reportes oficiales, las familias abandonaron sus hogares tras ataques atribuidos a los grupos criminales “Los Ardillos” y “Los Tlacos”, organizaciones que mantienen una disputa en la región de Chilapa.

El gobierno estatal detalló que el despliegue de seguridad se reforzó en localidades como Colotepec, Chimaltepec y San Jerónimo Palantla, además de establecer atención directa a las personas desplazadas.

Claudia Sheinbaum señaló que la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación participan en la estrategia para brindar protección y facilitar el regreso seguro de las familias afectadas, siendo también confirmado por Harfuch.

Mientras tanto, organizaciones comunitarias denunciaron ataques con armas y drones explosivos en comunidades indígenas de Chilapa en Guerrero.