La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su conferencia matutina de este martes 12 de mayo, que la Secretaría de Gobernación ya atiende la situación de violencia en Chilapa, Guerrero.

Esto tras los recientes ataques atribuidos al grupo criminal Los Ardillos y el desplazamiento de familias indígenas en la región de la Montaña Baja en Chilapa, Guerrero.

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum explicó que el tema fue revisado en la reunión del Gabinete de Seguridad y destacó que las autoridades federales ya trabajan de manera coordinada para atender a las personas afectadas y reforzar la seguridad en la zona.

Sheinbaum anuncia refuerzo de Guardia Nacional en Chilapa

Claudia Sheinbaum explicó durante la conferencia matutina de este 12 de mayo que, además de la intervención de la Secretaría de Gobernación, también participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para dar seguimiento a la crisis de violencia en Chilapa y municipios cercanos.

La presidenta detalló que se reforzará la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la regiones afectadas con el objetivo de brindar protección a las comunidades y evitar nuevos episodios de violencia.

Asimismo, indicó que se busca generar condiciones para que las familias desplazadas puedan regresar de manera segura a sus hogares bajo la coordinación y cooperación de las secretarías.

La violencia en la Montaña Baja de Guerrero en la comunidad de Chilapa, se ha intensificado en las últimas semanas por ataques atribuidos a Los Ardillos, grupo criminal que opera en Guerrero

Esta situación que ha provocado denuncias de desplazamiento forzado y exigencias de mayor intervención federal en municipios como Chilapa.

Es por eso que Sheinbaum reiteró que su administración mantendrá coordinación permanente con autoridades estatales y municipales para atender el conflicto y garantizar la seguridad de la población afectada en Chilapa.