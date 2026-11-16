Eduardo Flores Salado, conocido en el gremio periodístico como “Lalito”, fue un reportero mexicano originario de Acapulco, Guerrero, con más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación de la entidad.

Durante su carrera colaboró con el extinto diario Novedades de Acapulco y, en sus últimos años, con el medio digital y radiofónico Enfoque Informativo. También fue fundador del colectivo Prensa Rosa, integrado por periodistas LGBT de la región.

La noticia más destacada sobre su vida fue su asesinato, ocurrido la noche del sábado 14 de noviembre de 2026 en Acapulco. Su cuerpo fue localizado en la colonia Canuto Nogueda, frente al poblado de La Sabana. La Fiscalía General del Estado de Guerrero abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.

¿Quién era Eduardo Flores Salado?

Eduardo Flores Salado fue un periodista mexicano radicado en Acapulco, reconocido por cubrir temas de seguridad, derechos humanos, desapariciones, servicios públicos, turismo, cultura, espectáculos y problemáticas sociales de Guerrero.

Comenzó su trayectoria en el extinto periódico Novedades de Acapulco, donde trabajó cerca de una década. Posteriormente se incorporó a Enfoque Informativo, medio digital y radiofónico en el que colaboró durante sus últimos años como reportero.

Además de su labor informativa, fue fundador de Prensa Rosa, un colectivo de periodistas LGBT+ de Guerrero que buscaba impulsar la profesionalización de sus integrantes y promover la visibilidad de la diversidad en los medios de comunicación. También formó parte de la Federación de Periodistas de Acapulco.

¿Qué edad tenía Eduardo Flores Salado?

Eduardo Flores Salado tenía 42 años al momento de su muerte. Nació el 16 de septiembre de 1984 y su último cumpleaños fue en septiembre de 2026.

¿Eduardo Flores Salado tenía pareja?

No se encontró información pública verificable sobre la situación sentimental de Eduardo Flores Salado, por lo que se desconoce si tenía pareja, esposa o si había contraído matrimonio.

¿Qué signo zodiacal era Eduardo Flores Salado?

Eduardo Flores Salado era Virgo, debido a que nació el 16 de septiembre. Este signo pertenece al elemento tierra y está regido por Mercurio. Tradicionalmente se relaciona con características como la observación, el análisis, la organización y la atención al detalle.

¿Eduardo Flores Salado tenía hijos?

No se encontró información pública verificable que confirme si Eduardo Flores Salado tenía hijos. Los reportes sobre su fallecimiento mencionan a familiares que identificaron su cuerpo, pero no precisan si dejó descendencia.

¿Qué estudió Eduardo Flores Salado?

No se encontraron fuentes públicas que documenten la formación académica de Eduardo Flores Salado. Por ello, no es posible precisar qué licenciatura cursó ni en qué institución realizó sus estudios.

¿En qué trabajó Eduardo Flores Salado?

Eduardo Flores Salado desarrolló una carrera de más de dos décadas como reportero en Acapulco. Su trabajo estuvo enfocado en la cobertura de información local, seguridad, derechos humanos, desapariciones, turismo, cultura y espectáculos. También participó en iniciativas gremiales para impulsar la visibilidad de periodistas LGBT+ en Guerrero.

Entre los medios y organizaciones con los que colaboró se encuentran: