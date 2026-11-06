La Representación del Gobierno de Aguascalientes en la Ciudad de México se vistió de gala para la presentación del libro ‘Relámpagos de una vida’, del periodista y promotor cultural Carlos Landeros Gallegos, hidrocálido de nacimiento.

Landeros es uno de los periodistas culturales más importantes del país, y en su carrera de más de seis décadas desempeñó muchos otros oficios como torero, actor, productor musical y diplomático.

El escritor estuvo acompañado por la representante del Gobierno de Aguascalientes en la capital del país, Lorena Martínez Rodríguez; la historiadora y académica Mina de Olloqui; y la periodista Beatriz Pagés Rebollar, directora de la revista ‘Siempre!’.

En su discurso, Landeros Gallegos señaló que la obra está dedicada a la juventud actual, pues encuentra conmovedor y “doloroso hasta el alma” la situación que atraviesan.

Verdaderamente me conmueve mucho ver la desesperanza que están pasando. Me parece una cosa muy triste, terrible, ver que la juventud actual está perdida. Carlos Landeros Gallegos, periodista

Carlos Landeros presenta "Relámpagos de una vida" (cortesía )

Carlos Landeros Gallegos apela a la memoria y la juventud en ‘Relámpagos de una vida’

En la presentación de su más reciente libro, Carlos Landeros Gallegos explicó que los relámpagos a los que hace referencia el título son instantes de su vida que han perdurado en su memoria hasta este día, y quiere compartir con el público.

En este sentido, consideró que ‘Relámpagos de una vida’ no es formalmente una biografía ni nace de una intención literaria, sino de la necesidad “de poner en orden una vida hecha de encuentros, de experiencias”.

No pretendí escribir una autobiografía convencional, ni mucho menos hacer un recuento exhaustivo de todo lo vivido. Eso habría sido imposible y quizás innecesario. Lo que aquí presento es otra cosa: son fragmentos, relámpagos. Carlos Landeros Gallegos, periodista

El periodista arrancó varios aplausos a los asistentes con su elocuencia y sinceridad, en especial cuando recordó que en su juventud empezó varios proyectos de vida sin encontrar lo que realmente le apasionaba.

Landeros recuerda que se inscribió en la carrera de Economía “porque era lo que estaba de moda”, pero en un acto de honestidad intelectual se dio de baja para estudiar Filosofía. De ahí, siguieron las Letras Inglesas, el Teatro y la Historia del Arte en Cambridge y varias universidades italianas.

Carlos Landeros presenta "Relámpagos de una vida" (cortesía )

También recuerda sus inicios en el periodismo, plagados de errores y mucho aprendizaje, hasta que encontró un estilo propio para entrevistar y para presentar al lector la óptica de sus entrevistados.

Intenté ser periodista, intenté ser torero, y fracasé; decidí que ése tampoco era mi futuro. También quise ser actor, pero pasé muchas cosas. Carlos Landeros Gallegos, periodista

Tras más de medio siglo de una carrera que incluye labor diplomática, crítica, academia y producción teatral, Landeros reflexiona y dice sin tapujos que “nada se da gratis en la vida” y él pagó el precio por alcanzar todos y cada uno de sus logros.