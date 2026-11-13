Tras la liberación del grupo musical Los Arras, se defensa ha asegurado que desconocían que estaban tocando para “El R2”.

“A la agrupación se les contrató por medio de un tercero, estuvieron tocando sin saber para quién”, expresó el abogado Felipe Ibáñez en entrevista con Azucena Uresti.

Esto luego de que la agrupación musical, Los Arras fuera detenida el 9 de noviembre 2026 en medio del operativo que dio como resultado la captura de Rafael Álvarez Ayala alias “El R2”, líder de la célula criminal “Los Rs” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Zapopan, Jalisco.

Por inconsistencias, Los Arras fueron liberados tras operativo donde fue detenido “El R2″

Tras la liberación de los músicos, Los Arras su defensa apuntó que varias inconsistencias se encontraron en la carpeta de investigación del operativo que llevó a la detención del “El R2”.

Entre las inconsistencias más importantes que la defensa de Los Arras encontró en la investigación es que se ha manejado que la autoridad tiene un operativo y una logística ya previstas desde hace varios meses.

Sin embargo, existe una serie de elementos que contradicen lo que está haciendo la autoridad.

Asimismo, se tiene la defensa precisa que será el domingo 15 de noviembre a las 11:00 de la mañana cuando se retome la continuidad de la audiencia para las personas aún detenidas.