Javier Saldaña Almazán solicitó licencia para separarse del cargo de rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), pues tiene aspiraciones a la gubernatura del estado con Morena.

De acuerdo con la información, Javier Saldaña Almazán formalizó su registro con Morena en el Comité en Defensa de la 4T en Guerrero el pasado 23 de junio, tras la aprobación de su licencia.

Pero ¿quién es Javier Saldaña Almazán? Te decimos todo lo que se sabe del rector con licencia de la UAGro que quiere la gubernatura de Guerrero rumbo a las elecciones 2027.

¿Quién es Javier Saldaña Almazán? (Javier Saldaña)

¿Quién es Javier Saldaña Almazán?

Javier Saldaña Almazán es un abogado, académico y político mexicano, conocido por haber encabezado en tres periodos la rectoría de la UAGro. En sus redes sociales se describe como:

“Impulsor de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero”. Javier Saldaña

¿Qué edad tiene Javier Saldaña Almazán?

Javier Saldaña Almazán tiene 57 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Javier Saldaña Almazán?

Dado que Javier Saldaña Almazán nació el 10 de marzo, su signo zodiacal es Piscis.

¿Javier Saldaña Almazán está casado?

Hasta 2021, Javier Saldaña Almazán estaba casado con Arely Almazán Adame. No hay información reciente que pruebe que la relación continúa.

¿Javier Saldaña Almazán tiene hijos?

Javier Saldaña Almazán tiene al menos un hijo de su matrimonio con Arely Almazán Adame.

¿Quién es Javier Saldaña Almazán? (Javier Saldaña)

¿Qué estudió Javier Saldaña Almazán?

Javier Saldaña Almazán estudió la licenciatura en Derecho por la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la UAGro, posteriormente, realizados estudios de:

Maestría en Administración en la Université du Québec

Doctorado en Comunicación Social en la Universidad de La Habana

¿Cuál es la trayectoria de Javier Saldaña Almazán?

Javier Saldaña Almazán inició su carrera dentro de la UAGro en 1992, desempeñando cargos sindicales, académicos y administrativos, como director de Planeación y Evaluación Institucional.

Javier Saldaña Almazán fue electo rector de la UAGro para el periodo 2013-2017 y logró la reelección para el periodo 2017-2021. En 2023 volvió a ganar la rectoría para un nuevo periodo.

Javier Saldaña Almazán solicita licencia para registrarse con Morena rumbo 2027

Durante una sesión del Consejo Universitario, Javier Saldaña Almazán solicitó licencia como rector de la UAGro, cargo que ahora ocupa Leticia Jiménez Zamora, siendo la primera mujer que ocupa este puesto.

Leticia Jiménez Zamora es designada como rectora de la UAGro (UAGro)

Javier Saldaña Almazán solicitó licencia como rector para buscar la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en Guerrero, cargo que perfila a los aspirantes a la candidatura por la gubernatura del estado en 2027.

Durante su registro afirmó que participará bajo los principios de austeridad, unidad y respeto a las reglas del partido, además de manifestar su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación.