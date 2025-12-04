Marcelo Ebrard inauguró el STS Forum 2025 en Morelos, un espacio que reúne a instituciones científicas de alto nivel y que marca un paso decisivo para fortalecer el diálogo internacional y la construcción de una agenda común de conocimiento.

Durante la ceremonia, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), destacó que el histórico Foro de Kioto ha sido, por más de dos décadas, un referente para comprender el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad, anticipar desafíos éticos y políticos y abrir rutas de cooperación global.

STS Forum 2025: espacio que impulsa la unidad regional

Rosaura Ruiz subrayó que América Latina y el Caribe comparten historia, desafíos y aspiraciones, por lo que el foro se convierte en un espacio estratégico para reforzar vínculos entre países y enfrentar juntos los grandes retos actuales.

En su intervención, recordó que la región es producto de un pasado colonial común y de procesos de independencia que dieron origen al mayor número de repúblicas nacientes en el siglo XIX, consolidando nuevas formas de libertad y convivencia.

A ello se suma que, en el siglo XX, diversas naciones transitaron de dictaduras y regímenes autoritarios hacia una cultura democrática basada en los derechos humanos.

La titular de la SCHTI enfatizó que la cooperación es indispensable cuando se trata de ciencia, humanidades, tecnología e innovación.

En materia de ciencia, humanidades, tecnología e innovación, la cooperación entre nuestras naciones no es una opción: es una responsabilidad ante nuestros pueblos. Y es también un acto de justicia. Porque en el siglo XXI, la peor forma de discriminación es la exclusión del conocimiento y de la tecnología. Rosaura Ruiz

Advirtió que la brecha digital y la discriminación tecnológica pueden convertirse en un muro que margina a millones de personas y restringe derechos fundamentales, profundizando desigualdades económicas y sociales.

México abre el STS Forum 2025: Rosaura Ruiz llama a cerrar brechas tecnológicas. (Cortesía)

Rosaura Ruiz llama a usar la tecnología para una sociedad más justa

Rosaura Ruiz señaló que la ciencia y la tecnología pueden ampliar las posibilidades de las personas cuando existe acceso pleno a la educación, la cultura, los medicamentos y la infraestructura necesaria para la salud y el bienestar.

También subrayó que los gobiernos de la Cuarta Transformación trabajan para que el conocimiento llegue a todos los sectores sociales:

Y, como en todo, esta forma de discriminación afecta más a las mujeres. Por eso en los gobiernos de la Cuarta Transformación estamos trabajando para que el conocimiento y sus beneficios lleguen a todos los sectores sociales, sin excepción y sin barreras; para que nadie quede excluido del futuro que estamos construyendo; y para que la ciencia, lejos de reproducir desigualdades, sea un instrumento de libertad, justicia y bienestar compartido. Rosaura Ruiz

Reconoció que México está dando un paso decisivo con la transformación del Conahcyt en la Secihti, lo que significa que la ciencia dejó de ser un organismo descentralizado para convertirse en una responsabilidad estratégica del Estado.

Explicó que la dependencia construye una nueva gobernanza del conocimiento que articula universidades, tecnológicos, centros públicos de investigación, gobiernos estatales, dependencias federales, sector privado y comunidades. Todo ello bajo la visión científica y humanista impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Como ejemplo emblemático destacó la supercomputadora Coatlicue, presentada recientemente, que será el pilar del Clúster Nacional de Supercómputo, conectando a instituciones como:

IPN

Universidad de Sonora

Universidad de Guadalajara

UNAM

BUAP

Centros Secihti como el IPICYT, CIMAT y CICESE

Este clúster conformará la red de cómputo más poderosa en la historia del país, orientada al alto rendimiento y a la inteligencia artificial. Tendrá aplicación en salud, energías limpias, cambio climático, astrofísica, movilidad y diversas ciencias de frontera.

Finalmente, Rosaura Ruiz recordó que, bajo este mismo modelo colaborativo, avanzan los Proyectos Estratégicos de carácter intersecretarial e interinstitucional instruidos por la Presidencia de la República.

Lo digo con convicción: no hay ciencia sin educación, no hay innovación sin talento, y no hay paz sin acceso universal al conocimiento. Este Foro es una apuesta por nuestro futuro común. América Latina y el Caribe tienen la creatividad, el talento y la voluntad para construir un destino propio. Los invito a hacerlo juntas y juntos. Rosaura Ruiz

