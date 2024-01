A 91 días de que el huracán Otis tocó tierra en Acapulco, Guerrero, los municipios afectados continúan con los trabajos para atender la emergencia hoy martes 23 de enero 2024.

La Fiscalía General el Estado no ha modificado las cifras oficiales de muertos y desaparecidos por el huracán, por lo que mantiene, hasta el 10 de enero, el reporte de 52 muertos y 32 desaparecidos en Acapulco y Coyuca de Benítez.

Cabe señalar que de los 52 muertos, 46 ya fueron entregados a sus familiares hasta este viernes 19 de enero; asimismo, se continúa con la búsqueda de los desaparecidos.

Cancelan 10 cruceros paso por Acapulco por huracán Otis

Un total de 10 cruceros cancelaron su paso por Acapulco debido a las afectaciones causadas por el huracán Otis.

Esto significa que cerca de 22 mil turistas no llegarán al puerto en la temporada, así lo aseguró el director comercial del Sistema Portuario Nacional Acapulco, Emilio Vázquez Villanueva.

La cancelación de los 10 trasatlánticos provocará la pérdida de una derrama económica de más de un millón 500 mil dólares pues, en promedio, cada turista habría gastado entre 70 y 100 dólares en Acapulco.

Vázquez Villanueva compartió además que no será sino hasta la temporada 2025-2026 cuando se comience a recuperar el paso de los cruceros de las 2 empresas más importantes como:

Carnival

Norwegian

Carnival dará 2 mil empleos temporales para locales tras acuerdo con gobierno de Acapulco

El gobierno de Acapulco firmó un acuerdo con la empresa Carnival de cruceros para que se otorguen 2 mil empleos temporales en la naviera.

Este acuerdo permitirá que pobladores de Acapulco puedan trabajar en el sector turístico para la naviera que confirmó 11 naves durante la temporada.

Estos trabajos serán por 6 a 9 meses como:

chef

mesero

garrotero

aseo de cuartos

gerentes de alimentos y bebidas

ingenieros de máquina

No han recogido escombros de colonias;”Acuérdate de Acapulco” denuncia violencia y enfermedades

Ramiro Solorio, activista e integrante de “Acuérdate de Acapulco”, denunció que a 90 días del paso del huracán Otis, no se ha retirado el escombro de las diferentes colonias del municipio más afectado.

De acuerdo con este movimiento, las autoridades no se han preocupado por retirar los escombros de las colonias que no son cercanas a la zona turística.

Asimismo, se resaltó que esto ha provocado “los más altos índices de dengue” que se han visto en Acapulco hasta el momento.

“En 90 días de la tragedia no ha sido retirado el escombro de las colonias y vivimos los más altos índices de dengue que jamás nunca se habían visto” Ramiro Solorio, activista e integrante de “Acuérdate de Acapulco”,

De acuerdo con Solorio, Acapulco ya es el número uno en casos confirmados de dengue en Guerrero; sin embargo, hay muchos más casos que no han sido reportados debido a la crisis del transporte.

El activista resaltó que la gente no tiene la oportunidad de registrarse porque no hay acceso al transporte y no pueden llegar a los centros de salud.

Esto porque el servicio no ha sido completamente restablecido ante la inseguridad que denuncian los transportistas y la “violencia desenfrenada”.

“Tan solo en estos 22 días en lo que va del año más de 10 vehículos han sido incendiados; 22 personas han sido asesinadas…no hay agua en la mitad de Acapulco, no sirven los semáforos. La escénica está colapsada, 4 deslaves visibles, no hay reconstrucción en Acapulco…y hay muchos lugares que no tienen luz” Ramiro Solorio, activista e integrante de “Acuérdate de Acapulco”

Coyuca de Benítez llama a identificar síntomas de dengue y atenderse

El gobierno de Coyuca de Benítez compartió cuáles son las “señales de alarma” ante enfermedades como dengue, sika y chikungunya y llamó a la ciudadanía a atenderse de identificarlas.

Estas señales son: