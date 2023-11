La diputada de Morena, Selene Ávila, estalló contra su propia bancada en la Cámara de Diputados por no destinar recursos para Acapulco, ciudad que se vio afectada por el paso del huracán Otis, el pasado 25 de octubre.

“Morena traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos...”, lanzó la diputada afín a Marcelo Ebrard por el caso de Acapulco, donde se han registrado 48 muertos, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó una reunión el 8 de noviembre con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial, entre ellos, el presidente Grupo Carso, Carlos Slim, para elaborar un plan de reactivación económica en Acapulco.

El huracán Otis tocó tierra como tormenta tropical en Acapulco el 25 de octubre, pero en menos de 12 horas pasó a categoría 5 (la más alta en la escala Saffir-Simpson) y desató vientos de hasta 270 kilómetros por hora y lluvias torrenciales.

En ese contexto, Selene Ávila estalló contra su propia bancada en la Cámara de Diputados por rechazar un fondo para la reconstrucción de Acapulco.

Selene Ávila, de Morena, estalló contra su propia bancada en la Cámara de Diputados, durante la sesión en la que se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, con 266 votos a favor, 204 en contra y 1 abstención.

La diputada explicó que los legisladores afines a Marcelo Ebrard propusieron la creación de un fondo para la reconstrucción de Acapulco. Sin embargo, la propia bancada de Morena se opuso a esta iniciativa, según explicó la Selene Ávila.

“Esta vez teníamos varias (propuestas) para apoyar a Guerrero, ¿pero saben quienes no impidieron que transitaran? ¡Dentro de nuestra propia bancada de Morena!, exclamó la legisladora en la Cámara de Diputados.

“¡Que Guerrero se entere que desde el Poder Legislativo, Morena, Morena, la bancada en la que he creído y militado, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos! ¡Que ellos mismos nos frenaron el anhelo de justicia social! ¡Es una simulación! ¡Y si me cuesta el cargo, se los entrego, pero la dignidad jamás!”

La diputada Selene Ávila declaro sentir vergüenza por su propia bancada en Morena, debido al rechazo de un fondo en la Cámara de Diputados para la reconstrucción de Acapulco, donde se han registrado 48 muertos por el huracán Otis.

Momentos después de la sesión en el Pleno, la diputada dijo que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, prometió la aprobación del fondo para Acapulco. Sin embargo, no cumplió con su palabra.

“Yo podría decir que Nacho Mier traicionó su palabra, porque nos dijo que nuestra reserva iba a subir y que iba a ser votada. No sé si actuaba por motu proprio, o porque quiere ser gobernador, o porque recibió instrucciones, eso no lo sé. No los dijo varias veces, no los dijo toda la semana, hoy, a las 2:30 de la tarde, nos dijo que sí, hoy a las 5:30, dijo que sí, hoy después de la reserva de Moreira, dijo que sí. Estábamos todos, ahí, en bola junto a él, dijo que sí, y después nos enteramos que no”

Selene Ávila