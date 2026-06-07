La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció sobre el asesinato del investigador afromexicano Sael Silva, a quien reconocieron por su labor en derechos humanos.

La SCJN compartió el compromiso que existe con “la verdad, la justicia, la igualdad, la no discriminación”, así como “la erradicación” de la violencia.

SCJN se pronuncia sobre el asesinato de Sael Silva

Se confirmó que el investigador Sael Silva fue asesinado en un ataque en Cuajinicuilapa, Guerrero la noche del 5 de junio de 2026, lo que llevó al pronunciamiento de la SCJN.

A través de un comunicado, la SCJN informó hoy 7 de junio de 2026, el pesar ante el asesinato de Sael Silva Cisneros, quien pertenecía al Sistema de Investigación Comunitaria (SIC) del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos (CECSJ) de la SCJN.

El SCJN recordó que Sael Silva era un investigador afromexicano. Además de un activo promotor en los derechos humanos, quien buscaba la construcción de una sociedad “más igualitaria e incluyente”.

Por ello, la SCJN brindó sus “más sentidas condolencias”, así como “solidaridad” a los cercanos al investigador.

“Este Alto Tribunal expresa sus más sentidas condolencias y toda su solidaridad a sus familiares, amistades, colegas y personas cercanas ante esta irreparable pérdida”. Comunicado del SCJN.

El Alto Tribunal subrayó el rechazo que tiene hacia “cualquier forma de violencia”, por lo que recuerda el compromiso que tenía con la “justicia, la igualdad, la no discrminación y la erradicación de toda forma de violencia”.