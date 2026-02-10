Guerrero se posicionó en el lugar 19 a nivel nacional en la reducción del promedio diario de homicidio doloso, consolidando una tendencia sostenida a la baja.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentó las cifras que confirman una disminución del 25% en este delito.

Este avance es resultado de las estrategias de seguridad implementadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien ha priorizado la coordinación interinstitucional en la entidad.

Estrategia de Evelyn Salgado logra reducción histórica de homicidios en Guerrero

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, se destacó que la política estatal de Evelyn Salgado se basa en ejes prioritarios para pacificar el estado.

La estrategia contempla operativos permanentes, prevención del delito y el fortalecimiento de la presencia territorial de las fuerzas de seguridad en las regiones clave.

Asimismo, se informó que Guerrero concentra el 5.8% del total nacional de casos; sin embargo, las estadísticas muestran una ruta de descenso en el comportamiento diario.

Guerrero baja 55% promedio diario de homicidios desde 2024

El análisis mensual del SESNSP reporta que, al comparar octubre de 2024 con enero de 2026, el estado pasó de 6.58 a 2.94 homicidios diarios.

Esta cifra representa una baja significativa del 55% en el promedio de víctimas por día, reafirmando la efectividad de las medidas de seguridad estatales.

Guerrero baja 55% promedio de homicidios diarios con Evelyn Salgado (Cortesía)

La gobernadora Evelyn Salgado mantiene un trabajo coordinado con instancias federales y locales, tales como:

Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Secretaría de Marina (Semar).

Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado.

Además de los operativos, el gobierno de Guerrero impulsa programas sociales y la reconstrucción del tejido social para garantizar el bienestar de las familias guerrerenses.