El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) hizo un llamado a la población derechohabiente y no afiliada para sumarse a la donación altruista de sangre, una acción que puede significar esperanza y calidad de vida para miles de pacientes que enfrentan enfermedades graves.

El organismo reiteró que los bancos de sangre de las unidades médicas de segundo y tercer nivel están abiertos a la ciudadanía, como parte de una estrategia para fortalecer la atención médica especializada y la cultura de la solidaridad.

CMN 20 de Noviembre es uno de los Bancos de Sangre más importantes

Uno de los principales centros de captación del país es el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) 20 de Noviembre, considerado uno de los más importantes de México y América Latina.

El médico adscrito a esta área, Jorge Alejandre Cruz, señaló que el hospital cuenta con personal médico y de enfermería altamente capacitado, así como tecnología de punta para la recepción, procesamiento y administración de sangre, indispensable para la atención de pacientes con leucemia, cáncer y padecimientos de alta complejidad.

ISSSTE afirma que donar sangre brinda esperanza de vida (Cortesía)

Asimismo, destacó que el CMN “20 de Noviembre” concentra especialistas en oncología, hematología y trasplantología, lo que permite brindar atención integral a pacientes que requieren tratamientos avanzados.

“El ‘20 de Noviembre’ es uno de los hospitales con más recursos tecnológicos y científicos, (...) tenemos médicos formados en altas especialidades en oncología y en hematología y trasplantología. Esto permite que pacientes de alta complejidad se puedan atender aquí” Jorge Alejandre Cruz, médico

Por otra parte, subrayó que la donación de sangre es un procedimiento seguro, rápido y sin riesgos, realizado bajo estrictos protocolos médicos. Además de salvar vidas, dijo, representa un beneficio para los donadores, ya que implica una evaluación médica previa que contribuye al cuidado de la salud.

Durante una jornada de donación, una mujer compartió su experiencia al donar linfocitos para su hijo, destacando que este acto puede marcar una diferencia decisiva en la vida de un paciente.

En tanto, la joven Blanca Estela García acudió al CMN “20 de Noviembre” para donar sangre a favor de una amiga, e invitó a la población a pensar también en quienes no cuentan con redes familiares que puedan apoyarlos.

El Banco de Sangre del CMN “20 de Noviembre” atiende de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 y de 15:00 a 18:00 horas, así como sábados y domingos de 07:00 a 11:00 horas. Entre los requisitos principales se encuentran tener 18 años o más, acudir con al menos seis horas de ayuno y no haber recibido vacunas contra sarampión, hepatitis o influenza en los últimos 30 días.