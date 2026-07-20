La diputada local de Morena por el Distrito IV de Acapulco, Marisol Bazán Fernández, calificó como inviable la propuesta surgida durante el Women’s Leadership Summit 2026, celebrado del 5 al 7 de julio en San Antonio, Texas, que promueve la renuncia de las mujeres a sus derechos políticos.

La legisladora señaló que este tipo de planteamientos representan un riesgo para la democracia y la igualdad, además de poner en entredicho una conquista alcanzada hace 71 años en México con el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres.

Marisol Bazán llama a defender los derechos políticos de las mujeres

La diputada local de Morena por el Distrito IV de Acapulco, Marisol Bazán Fernández, sostuvo que la defensa de la soberanía nacional también implica proteger los derechos políticos conquistados por las mujeres mexicanas.

La defensa de la soberanía nacional, también implica proteger las conquistas históricas de las mexicanas, así como los avances alcanzados en materia de igualdad y derechos políticos de las mujeres. Marisol Bazán Fernández, diputada local de Morena por el Distrito IV de Acapulco

La legisladora respaldó el llamado de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para fortalecer la soberanía nacional frente a influencias externas y afirmó que la igualdad política constituye uno de los pilares de la democracia mexicana.

Crítica propuesta sobre el voto por familia

La diputada local de Morena por el Distrito IV de Acapulco, Marisol Bazán Fernández, cuestionó el encuentro organizado por Erika Kirk, dirigente de Turning Point USA, al señalar que algunas asistentes manifestaron su disposición a renunciar a su derecho al voto bajo el argumento de que sus esposos las representan políticamente.

También criticó la propuesta del diputado local del PAN por Metepec, Estado de México, Javier Albarrán, quien planteó que el sufragio se emitiera por familia a través de un solo representante.

Si esas ideas de ultraderecha fascista comienzan a entrar a México podría ser graves. Marisol Bazán Fernández, diputada local de Morena por el Distrito IV de Acapulco

La diputada concluyó que preservar la soberanía nacional también significa proteger las garantías constitucionales y los derechos políticos conquistados por generaciones de mujeres mexicanas.