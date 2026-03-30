La diputada local del IV Distrito de Acapulco, Marisol Bazán Fernández, mostró su respaldo a la nueva Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el delito de feminicidio, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de avanzar en la justicia con perspectiva de género.

Desde Guerrero impulsan aprobación de ley contra feminicidio

En su mensaje, la legisladora señaló que en México, cada día se asesina a mujeres por el simple hecho de ser mujeres, por lo que exigió la aprobación de esta ley para garantizar el acceso a la justicia.

Asimismo, afirmó que el objetivo es erradicar el feminicidio en México para que ninguna mujer sea asesinada por su género y que “nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio”.

La diputada local destacó que el Artículo 73 constitucional busca “homologar el delito en todo el país, para que ya no haya diferencias entre los estados”, por lo que la Ley General contempla que el Ministerio Público tenga la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer como posible feminicidio.

La diputada Marisol Bazán respaldó la ley para investigar feminicidios en México. (cortesía)

Marisol Bazán aseguró que la justicia en el país es deficiente, pues explicó que la interrupción o deficiencia en la investigación de feminicidios es un problema que viene sucediendo desde hace años por fallas estructurales, negligencia u omisión institucional.

Finalmente, señaló que se ha tenido un avance en materia de violencia de género, pues se han endurecido las penas de 40 a 70 años de prisión cuando hay niñas, niños o personas vulnerables involucradas. Asimismo, se han reconocido nueve razones de género y 21 agravantes.