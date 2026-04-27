Tras el caso de violencia de Tereza Nava Alfaro, quien es víctima de violencia vicaria junto a su hija Tere de 11 años, la diputada local de Morena por Acapulco, Marisol Bazán Fernández, ha impulsado la Ley Tereza en Guerrero para combatir este tipo de violencia y agilizar los pasaportes de menores.

De acuerdo con la legisladora, situaciones como esta afectan a miles de mujeres en México, donde la omisión de uno de los progenitores puede frenar oportunidades académicas, laborales o personales.

¿Qué propone la Ley Tereza en Guerrero?

La iniciativa de la diputada local plantea reformas a la Ley de Migración para que, cuando una madre viaje con su hijo o hija menor de edad y exista un contexto de acreditado de violencia vicaria, se agilice la expedición del pasaporte sin depender automáticamente del consentimiento de la otra parte.

Marisol Bazán señaló que cada caso debe analizarse con perspectiva de género y bajo el principio de interés superior de la niñez.

Además, la propuesta busca una modificación a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporando como violencia a través de interpósita persona la obstaculización de documentos o trámites cuando se use para limitar derechos de las mujeres o afectar el desarrollo integral de niñas y niños.

Esta iniciativa también contempla adicionales a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que la emisión de pasaportes se revise con deberes reforzados del Estado.

Asimismo, propone ajustes al Código General de Procedimientos Civiles y Familiares para impedir que los procesos legales se conviertan en una prolongación del daño.

El colectivo Morenas Guerrero expresó su respaldo a la propuesta y señaló que nace de múltiples historias de mujeres afectadas por violencia vicaria.

Con esta iniciativa, Marisol Bazán se compromete a continuar impulsando políticas públicas que beneficien a las mujeres que sufren violencia en Guerrero, con el objetivo de que tengan una vida libre y sana junto a sus hijas e hijos.