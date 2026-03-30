Marisol Bazán Fernández es una política mexicana de Morena y diputada local en Guerrero, que se ha destacado por ser una figura importante dentro de su partido político. Si quieres conocer su edad, esposo, hijos, estudios y trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Marisol Bazán Fernández?

Marisol Bazán es una ingeniera y política mexicana que es reconocida por ser una de las figuras más influyentes de Morena en Guerrero. Actualmente es diputada local del Distrito IV de Acapulco en la LXIV Legislatura del Congreso de Guerrero.

¿Qué edad tiene Marisol Bazán Fernández?

Se desconoce cuál es la edad de Marisol Bazán; sin embargo, se sabe que su cumpleaños es el 1 de julio.

¿Marisol Bazán Fernández tiene esposo?

No se tiene información sobre el estado civil de Bazán Fernández, pues su vida personal se mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Marisol Bazán Fernández?

Al haber nacido el 1 de julio, Marisol Bazán es Cáncer, signo que se caracteriza por ser intuitivo, emocional y tímido.

¿Marisol Bazán Fernández tiene hijos?

Se desconoce si Marisol Bazán tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su carrera política.

¿Qué estudió Marisol Bazán Fernández?

Marisol Bazán tiene una licenciatura en Ingeniería en Computación por la Universidad Autónoma de Guerrero.

¿En qué ha trabajado Marisol Bazán Fernández?

Bazán Fernández se ha desempeñado en diversos cargos, destacando puestos como: