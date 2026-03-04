La diputada local de Morena, Marisol Bazán Fernández, destacó que la reforma a la Ley de Educación en Guerrero institucionaliza la educación menstrual con perspectiva de género en nivel básico, marcando un precedente para romper estigmas, tabúes y prácticas discriminatorias.

Explicó que la iniciativa garantiza orientación integral sobre el cuerpo humano, anatomía sexual, pubertad y menstruación, acorde a la edad de las y los estudiantes, además de promover la participación de las familias en la comprensión de los cambios biológicos y emocionales.

Reforma a Ley de Educación reconoce el derecho a una menstruación digna en Guerrero

La legisladora subrayó que con esta modificación legal se reconoce formalmente el derecho de acceso a una gestión menstrual digna para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de menstruar.

Recordó que la reforma, aprobada en junio de 2025, reivindica un derecho históricamente ignorado:

El derecho a la menstruación digna, que es y debe ser un derecho humano básico y no motivo de exclusión ni discriminación. Marisol Bazán Fernández, diputada local en Guerrero.

Precisó que su iniciativa permitió el reconocimiento legal de la gestión menstrual como un derecho humano y de salud dentro del sistema educativo estatal, además de contribuir a mitigar el impacto de la pobreza menstrual, que provoca ausentismo escolar por falta de insumos e infraestructura adecuada.

Pobreza menstrual afecta educación y salud de niñas y adolescentes en Guerrero

Marisol Bazán advirtió que la falta de condiciones para una menstruación digna vulnera el derecho a la educación y a la salud, al generar desigualdad de género, ausencias de hasta un mes por ciclo escolar y riesgos de infecciones.

Agregó que el costo de los productos de gestión menstrual representa una carga económica desproporcionada para los hogares con menores ingresos en Guerrero.

De acuerdo con datos de UNICEF, en México el 43% de niñas y adolescentes prefieren quedarse en casa durante su periodo; 30% utiliza papel higiénico en lugar de productos adecuados y el 66% considera que los baños escolares están en condiciones inadecuadas.

La legisladora resaltó el papel de colectivos como Menstruación Digna, Medicina sin Violencia, Morena Mujeres República y Morenas Guerrero en la elaboración de la iniciativa, al señalar que durante años se limitó la creación de una política pública que garantizara este derecho.

Indicó que tras la aprobación de la reforma, en algunas escuelas de Guerrero ya inició la capacitación docente, provisión de materiales educativos y distribución gratuita de productos higiénicos, bajo lineamientos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva.

Finalmente, subrayó que esta acción es prioritaria para el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al reconocer la salud menstrual como un derecho humano fundamental y un elemento clave para evitar el abandono escolar por estigma, desinformación o falta de insumos.