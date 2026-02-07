La gobernadora Evelyn Salgado Pineda reiteró su compromiso con las mujeres del estado afirmando que se mantiene firme desde el inicio de su administración, al presentar los ejes estratégicos de la política pública estatal para promover la igualdad sustantiva y prevenir la violencia de género.

Durante una transmisión en vivo, la mandataria estatal hizo un llamado a no normalizar ningún tipo de agresión contra las mujeres y destacó la importancia de que las guerrerenses conozcan las herramientas disponibles para defender sus derechos, como el violentómetro, que ahora fue traducido a lenguas originarias, y la Cartilla de los Derechos de la Mujer, con el objetivo de ampliar su alcance en comunidades indígenas.

Guerrero impulsa políticas con perspectiva de género

Salgado Pineda subrayó que estas acciones buscan garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia, discriminación y desigualdad, independientemente de su origen, lengua o condición social.

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, explicó que más del 50% de la población guerrerense está conformada por mujeres, por lo que la estrategia estatal está alineada a la Agenda 2030, al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal, con un enfoque territorial y de atención directa.

Asimismo, detalló que los ejes prioritarios incluyen la prevención y atención de la violencia de género, el empoderamiento económico, el acceso a salud y educación, así como el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, con el fin de garantizar condiciones de igualdad y espacios seguros.

Evelyn Salgado llama a no tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres (Cortesía)

Por otra parte, se anunció que, en coordinación con el Gobierno de México, el número de Centros Libres en Guerrero aumentará de 22 a 31, además del reforzamiento de refugios para mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia extrema, así como del Centro de Justicia para las Mujeres en la Montaña y las acciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género.

Con recursos estatales, también se fortalecerán programas como Guerrero ACTÚA, las Unidades de Género, las estrategias de prevención, atención y erradicación de la violencia, así como el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Finalmente, Evelyn Salgado destacó que su administración impulsa mecanismos como el Protocolo Violeta, la Tarjeta Violeta y el Transporte Violeta, con el objetivo de convertir a Guerrero en un estado seguro para las mujeres, reiterando que existen delegaciones regionales, procuradurías y centros especializados para brindar acompañamiento integral a quienes lo requieran.