Gracias a la estrategia de seguridad impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, Guerrero logró salir del top 5 de estados con mayor número de feminicidios durante el año 2025.

El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública de enero a diciembre mostró un avance significativo en temas de inseguridad y feminicidios en el estado.

Guerrero avanza en seguridad y justicia social

Estos resultados se han dado gracias a una estrategia de seguridad que atiende a fondo la violencia de género, con acciones preventivas, operativas y de atención inmediata, priorizando a las víctimas y colocando a las mujeres al centro de las políticas del estado.

Entres las acciones impulsadas por la gobernadora, destaca el Protocolo Violeta, el cual permite activar de manera inmediata operativos interinstitucionales para la búsqueda y localización de mujeres en riesgo, con el objetivo de salvar vidas y evitar delitos mayores.

Por otra parte, la Alerta Ámber y los sistemas de reacción temprana se han enfocado en fortalecer la protección de niñas y adolescentes, con un trabajo coordinado entre autoridades estatales, federales y municipales.

De igual manera, Guerrero forma parte de la estrategia nacional de seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la cual se despliegan acciones territoriales como operativos en los 85 municipios, mejorando la presencia institucional, prevención del delito y la atención de causas que generan violencia.

Con estas acciones, Evelyn Salgado reafirma su compromiso de continuar trabajando en políticas que impulse una sociedad más justa, donde las mujeres no estén solas y cuenten con un gobierno que las proteja, al mismo tiempo que se trabaja en acciones para erradicar la violencia de género, fortalecer la justicia y garantizar libertad y seguridad en Guerrero.