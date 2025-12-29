Acapulco, Guerrero, 29 Diciembre de 2025.- La presencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Acapulco, es muestra del cariño e impulso que ha dado la jefa del ejecutivo a la Perla del Pacífico, sostuvo la diputada local de Morena, Marisol Bazán Fernández.

En entrevista, la legisladora por el Distrito IV del puerto, consideró como “muy relevante para Acapulco, que la presidenta Claudia Sheinbaum sea la primera en confiar en su potencial turístico, y haya decidido pasar la Navidad en nuestras hermosas playas, lo que demuestra su permanente cariño hacia el puerto”.

Bazán Fernández, recordó que a pesar de que hace dos años el huracán Otis devastó Acapulco y hace un año John retrasó las obras de rehabilitación y reconstrucción “el puerto está de pie, gracias a su gente maravillosa, como lo mencionó la primera mandataria del país”.

La también fundadora de Morena en Guerrero, destacó que la inversión pública para la recuperación del puerto asciende a 7.500 millones de pesos, y coincidió con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, respecto a que “la estancia de Sheinbaum en Acapulco tiene un alto valor simbólico: proyecta estabilidad, confianza y certeza para un destino que históricamente ha sido motor del turismo nacional”.

Asimismo, destacó la importancia que tiene la invitación de la mandataria, para que el turismo nacional y extranjero visite el puerto, donde “hoy observamos playas, tiendas y calles llenas de turistas. Sin lugar a dudas, Acapulco sigue siendo el mejor destino para vacacionar en el país”, presumió Bazán Fernández.

Para este 2025, Acapulco se posiciona nuevamente como un centro turístico importante, al alcance de todas y todos, reitero la diputada local Marisol Bazán Fernández, quien invita al turismo nacional y extranjero a disfrutar del año nuevo, así como de uno de los espectáculos más sorprendentes de juegos pirotécnicos en la bahía del paradisíaco puerto.