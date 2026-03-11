Abelina López, alcaldesa de Acapulco, Guerrero, aseguró que los niveles de violencia en el municipio han bajado “excesivamente”.

“Acapulco ha bajado excesivamente el tema de la violencia... hay que seguir atendiendo las causas y las causas son multifactoriales” Abelina López. Alcaldesa de Acapulco

La presidenta municipal de Acapulco dijo que se deben seguir atendiendo las causas de la violencia y que estas son multifactoriales.

Así lo señaló tras salir de Palacio Nacional donde Claudia Sheinbaum citó a los 61 alcaldes de municipios con mayor incidencia delictiva.

Abelina López, entre los 61 alcaldes de municipios más violentos

A fin de implementar programas de prevención del delito y de intervención social, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó a alcaldes de los municipios más violentos de todo el país a Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum ha detallado que busca implementar programas dirigidos a jóvenes como México Imparable en los lugares de mayores índices delictivos o con mayores problemáticas derivadas de la violencia.

Otros indicadores para considerar en este grupo a los alcaldes es si su municipio presenta grandes rezagos sociales, por ejemplo en educación, deporte y salud, que las autoridades consideran relacionados con los niveles de violencia.

Abelina López destaca coordinación con autoridades federales

Abelina López dijo que hay coordinación con las autoridades federales aunque resalto que es posible reforzarla.

Dijo que actualmente hay estrecha coordinación con instancias federales y varias de estas tienen presencia en Acapulco.